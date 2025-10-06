Dosarul lui Dumitru Dragomir, aproape de final. Ce au cerut procurorii DNA

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este aproape să scape de dosarul în care este acuzat că a cerut o mită de 3 milioane de euro în 2009 pentru drepturile exclusive de difuzare a unor meciuri de fotbal, însă procurorii DNA solicită confiscarea extinsă a sumelor de bani implicate. Un alt inculpat, Ioan Bendei, fost administrator al companiei RCS&RDS, a murit între timp.

Dumitru Dragomir este judecat pentru că, în perioada în care conducea Liga Profesionistă de Fotbal, ar fi cerut o mită de 3,5 milioane de euro, din care ar fi încasat 3,1 milioane. Suma ar fi fost ascunsă prin contracte de publicitate semnate cu salonul de evenimente al fiului său, Bogdan Dumitru Dragomir, administrat de firma SC BoDu SRL.

Deși Mitică Dragomir a fost condamnat în 2019, în primă instanță, la patru ani de închisoare, în 2021 a obținut rejudecarea cauzei. Argumentul invocat a fost că fiul său, Bogdan Dragomir, avea statutul de avocat suspendat, iar instanța competentă să judece dosarul trebuia să fie Curtea de Apel București, nu Tribunalul București.

Instanța a rămas în pronunțare, însă pe 10 septembrie dosarul a fost repus pe rol. Dezbaterile vor fi reluate pe 7 octombrie, după ce avocații au depus noi documente la dosar în urma ultimei ședințe de judecată.

La ultimul termen, din 10 iunie 2025, procuroarea DNA a solicitat încetarea procesului penal pentru toți inculpații, motivând că a intervenit prescripția răspunderii penale pentru săvârșirea tuturor infracțiunilor cu privire la care a fost sesizată instanța, respectiv:

Dumitru Dragomir – luare de mită și complicitate la spălare de bani;

Ioan Bendei (a murit) – dare de mită și complicitate la spălare de bani;

Florin Bogdan Bădiță – complicitate la luare de mită, spălare de bani;

Bogdan Dumitru Dragomir – complicitate la luare de mită, complicitate la spălare de bani;

SC BoDu SRL – complicitate la luare de mită, spălare de bani;

SC RCS&RDS – dare de mită, spălare de bani;

Alexandru Oprea – complicitate la dare de mită;

Mihai Dinei – complicitate la dare de mită, complicitate la spălare de bani;

Serghei Bulgac – spălare de bani;

SC Integrasoft SRL – complicitate la spălare de bani.

„Termenele generale de prescripție de cel mult 8 ani, pentru infracțiunile de luare și spălare de bani, s-au împlinit cel mai târziu (…) în 2018, respectiv 2024”, arăta procuroarea.

Cu toate acestea, reprezentanta Parchetului a cerut confiscarea următoarelor sume:

De la SC BoDu SRL:

13.059.290 de lei, reprezentând contravaloarea sumei de 3.100.000 de euro primită pe seama inculpatului Dumitru Dragomir;

3.712.369 de lei, reprezentând 85% din profitul obținut din exploatarea mitei primite;

3.500.000 de euro, reprezentând 50% din suma de 7.000.000 de euro, rezultată din scăderea din totalul de 10.100.000 de euro folosit la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani pentru spălarea mitei de 3.100.000 de euro.

De la SC RCS&RDS:

1.685.069 de lei, reprezentând contravaloarea sumei de 400.000 de euro oferită cu titlu de mită, dar nedată;

655.124 de lei, reprezentând 15% din profitul obținut din exploatarea în comun a mitei primite de SC BoDu SRL;

3.500.000 de euro, reprezentând 50% din suma de 7.000.000 de euro, rezultată din scăderea din totalul de 10.100.000 de euro folosit la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani pentru spălarea mitei de 3.100.000 de euro.

Libertatea a consultat Încheierea de ședință din 10 iunie 2025 pentru a verifica argumentele aduse de procuroarea DNA, la ultimul termen de judecată, în sprijinul cererii de confiscare a sumelor de bani.

„Cu privire la punctul 2 – confiscarea de la inculpații SC BoDu SRL și SC RCS&RDS SA a sumelor menționate – solicită a se avea în vedere că acestea reprezintă mita oferită, pretinsă, respectiv dată și primită, fructele obținute din exploatarea acesteia de către RCS&RDS SA și BoDu SRL, diferența până la suma de 10.100.000 fiind folosită ca vehicul pentru spălarea mitei.

În susținerea solicitării, arată că prin decizia pronunțată în Recurs în interesul Legii 18 din 2005, cu privire la o altă infracțiune, s-a admis că un bun folosit la transportarea de droguri este supus confiscării, diferența din prezenta cauză fiind aceea că vehiculul este constituit dintr-o serie de operațiuni juridice prin care a fost disimulată proveniența ilicită a mitei.

Prin (jurisprudența ÎCCJ – n.r.) – Încheierea nr. 630 din 14 noiembrie 2017 și Încheierea penală nr. 526 din 18 octombrie 2011 – s-a reținut că este legală luarea măsurii asigurătorii asupra bunurilor societății controlate de inculpat sau ale unui martor interpus, pe cale de consecință este legală și confiscarea acelorași bunuri deținute pe seama inculpatului (Dumitru Dragomir – n.r.), în sensul că este posibilă confiscarea diferenței până la suma de 10.100.000 de euro”, este o parte din documentul citat.

Pe 15 ianuarie 2019, Tribunalul București a pronunțat sentințele în dosarul RCS&RDS:

Dumitru Dragomir – 4 ani de închisoare cu executare;

Ioan Bendei – 4 ani de închisoare cu executare;

Bogdan Dragomir – achitat;

SC RCS&RDS SA – amendă penală de 1.250.000 de lei și confiscarea sumelor de 3,1 milioane de euro și 665.000 de lei;

SC BoDu SRL (firma deținută de fiul lui Dumitru Dragomir) – amendă penală de 1.350.000 de lei și confiscarea sumelor de 3,1 milioane de euro și peste 3 milioane de lei;

Integrasoft SRL – amendă penală de 700.000 de lei.

În noiembrie 2021, Curtea de Apel București a anulat hotărârea și a dispus rejudecarea cauzei, deoarece Bogdan Dragomir avea calitatea de avocat suspendat, iar astfel dosarul intra în competența curților de apel.

Procurorii DNA îl acuză pe fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal că, între 2009 și 2011, ar fi cerut 3,5 milioane de euro mită, din care ar fi primit 3,1 milioane prin contracte de publicitate la salonul de nunți al familiei. În schimb, ar fi favorizat RCS&RDS în obținerea drepturilor TV pentru Liga I. Fiul său, Bogdan Dragomir, este cercetat pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani.