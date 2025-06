Donald Trump, decizie fără precedent. Interdicții de călătorie pentru cetățenii din 12 țări

Președintele Donald Trump a decis să interzică accesul în Statele Unite pentru cetățenii din 12 țări, cu scopul de a „proteja” națiunea de „teroriștii străini”.

Într-o înregistrare video, el a menționat atacul recent din Colorado, care a avut loc la o manifestație în sprijinul ostaticilor israelieni, pentru a justifica această decizie. Interdicția, care va intra în vigoare pe 9 iunie, se aplică Afganistanului, Birmaniei, Ciadului, Republicii Congo, Guineei Ecuatoriale, Eritreei, Haiti, Iranului, Libiei, Somaliei, Sudanului și Yemenului, conform unui comunicat al Casei Albe.

De asemenea, alte șapte țări vor fi supuse restricțiilor: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan și Venezuela. Vor exista excepții pentru deținătorii anumitor vize și pentru persoanele a căror călătorie în Statele Unite "servește interesului național". Venezuela a avertizat miercuri cetățenii săi că o călătorie în SUA reprezintă un "risc major".

Lista nu include Egiptul, țara de origine a bărbatului de 45 de ani acuzat de atacul menționat de Trump. Într-o înregistrare video publicată pe X, președintele american a afirmat că „recentul atac terorist de la Boulder, Colorado, a evidențiat pericolele extreme pe care le reprezintă pentru SUA intrarea unor cetățeni străini care nu au fost controlați corespunzător. Nu îi vrem”, a adăugat el.

"We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen... That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others." –President Trump pic.twitter.com/ER7nGM4TO2

— The White House (@WhiteHouse) June 4, 2025