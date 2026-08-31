Dolly Parton a fost înmormântată vineri, la Nashville, în cadrul unei ceremonii private la care a participat familia. Artista a fost înhumată la Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, alături de soțul ei, Carl Dean, iar vestea a fost făcută publică de strănepoata sa, Lainey Parton. Funeraliile au avut loc într-un cadru restrâns, în familie, la Nashville. Potrivit BBC, anunțul privind înmormântarea a fost făcut de strănepoata artistei.

Locul de veci al artistei se află la Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, în Tennessee, unde Dolly Parton a fost înmormântată lângă regretatul ei soț, Carl Dean.

Necrologul publicat de cimitir a amintit de „muzica ei atemporală și compozițiile ei prolifice, dar și de umorul, căldura și bunătatea ei care ne-au făcut să ne simțim pe toți ca o familie”.

„Moștenirea lui Dolly Parton este una de iubire, bunătate și rezistență. Cu o carieră de șapte decenii, ea a inspirat mai multe generații de artiști și fani cu muzica sa și cu un angajament neclintit de a face lumea un loc mai bun”, se mai arată în necrolog.

Familia artistei a cerut ca persoanele care doresc să îi aducă un omagiu să facă donații în loc să trimită flori.

„În loc de flori, familia solicită donații către Biblioteca Imaginației a lui Dolly Parton.”

Biblioteca Imaginației a fost proiectul prin care Dolly Parton a trimis cărți gratuite copiilor mici.

Sâmbătă, una dintre nepoatele artistei, Jada Star, a susținut un concert tribut la Grand Ole Opry House din Nashville, loc asociat puternic cu muzica country.

După moartea artistei, guvernatorul statului Tennessee a anunțat că intenționează să numească Aeroportul Internațional Nashville după artistă.

În același timp, piesa „9 to 5” se apropie de primul loc în clasamentul single-urilor din Marea Britanie.

Potrivit Official Chart Company, cântecul a fost ascultat într-un număr mare după moartea artistei, ceea ce a dus la o creștere puternică în clasament.