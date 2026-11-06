Doliu la Hollywood. A murit Helene Hahn Loyd

Helene Hahn Loyd, fosta vicepreședintă executivă a studiourilor Disney și unul dintre primii executivi care au contribuit la construirea DreamWorks SKG, a murit la vârsta de 78 de ani, potrivit publicației Deadline. Ea s-a stins din viață pe 24 octombrie, în somn, la locuința sa din Park City, statul american Utah, potrivit informațiilor transmise de echipa sa de management și relatate de presa americană.

Loyd a ocupat unele dintre cele mai importante funcții de conducere din industria cinematografică americană. În timpul activității sale la Disney, începută în 1981, a colaborat cu Jeffrey Katzenberg și a contribuit la consolidarea parteneriatului dintre studio și Pixar. Ulterior, în 1994, s-a alăturat echipei care a pus bazele DreamWorks, unde a ajuns director operațional.

Născută Helene Burlakoff, pe 13 iulie 1948, în Westbury, New York, Helene Hahn Loyd a absolvit Hofstra University în 1970. După terminarea studiilor, s-a mutat la Los Angeles, unde a început să lucreze temporar pentru Paramount Pictures, în timp ce urma cursurile Loyola Law School.

A absolvit facultatea de drept în 1975, iar în 1977 s-a întors la Paramount, unde a ocupat funcția de vicepreședinte senior. În această perioadă și-a construit reputația de negociator abil, implicat în acorduri importante pentru industria cinematografică.

Parcursul său profesional a continuat cu o ascensiune rapidă, într-o perioadă în care femeile ocupau încă relativ puține poziții de conducere în marile studiouri de la Hollywood.

Unul dintre momentele importante ale carierei sale a fost colaborarea cu Jeffrey Katzenberg în perioada în care Walt Disney Studios traversa o etapă de transformare. Loyd a contribuit la negocierea unor acorduri importante pentru studio, inclusiv la parteneriatul cu Pixar, companie specializată în animație pe computer.

Potrivit unei analize publicate de Los Angeles Times în septembrie 1998, Helene Hahn a avut un rol direct în negocierea acordului inițial cu Pixar, în 1991, pentru realizarea filmului „Toy Story”. Înțelegerea a reprezentat un moment important în dezvoltarea colaborării dintre cele două companii și în evoluția animației digitale.

Activitatea sa nu s-a limitat la negocierea contractelor. De-a lungul carierei, a contribuit și la formarea unor echipe de conducere și a sprijinit dezvoltarea profesională a mai multor femei care au ajuns ulterior în poziții importante în industria cinematografică.

În 1994, Helene Hahn Loyd s-a alăturat proiectului DreamWorks SKG, companie fondată de Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg și David Geffen. A fost unul dintre primii executivi recrutați pentru dezvoltarea noului studio.

Responsabilitățile sale au inclus coordonarea activităților juridice, comerciale și administrative. Ulterior, a devenit director operațional al companiei, ocupând o poziție centrală în structura de conducere.

Importanța sa în cadrul DreamWorks a fost evidențiată și într-un profil publicat de Los Angeles Times în 1998, care o descria drept unul dintre principalii negociatori ai studioului și una dintre femeile cu influență în culisele Hollywoodului.

Loyd a părăsit DreamWorks în 2004 și s-a stabilit în Park City, Utah. După retragerea din industria cinematografică, schiul a devenit una dintre principalele sale pasiuni.

Helene Hahn Loyd a fost căsătorită timp de peste două decenii cu Charles „Chuck” Loyd Jr., care a murit în luna iulie a acestui an. Cei doi locuiau împreună în Park City și împărtășeau pasiunea pentru schi.

Familia a transmis că persoanele care doresc să le onoreze memoria pot face donații către organizația U.S. Ski & Snowboard, care sprijină dezvoltarea sporturilor de iarnă și a noilor generații de sportivi.

Moartea lui Helene Hahn Loyd marchează dispariția unei personalități importante din culisele industriei cinematografice americane. Activitatea sa la Disney și DreamWorks a inclus negocieri strategice, dezvoltarea unor parteneriate majore și formarea unor echipe care au contribuit la evoluția celor două studiouri.