Patrick Stewart, actorul britanic devenit celebru pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: The Next Generation” și profesorului Charles Xavier din filmele „X-Men”, a murit miercuri, la reședința sa din Los Angeles. Avea 86 de ani.

Potrivit unui mesaj publicat pe contul său de Instagram, actorul a traversat o perioadă scurtă de suferință asociată bolii Alzheimer și demenței cu corpi Lewy.

„Vocea sa sonoră și talentul său unic vor rămâne pentru totdeauna sinonime cu interpretări de neuitat în toate genurile. El a explorat condiția umană în toată complexitatea sa poetică și a adus speranță nu doar în colțurile îndepărtate ale Universului Cinematic Marvel, ci și în cea mai iconică frontieră finală a science-fiction-ului, la bordul navei spațiale Enterprise”, se arată în mesaj.

Comunicatul amintește și de activitatea filantropică a actorului, implicarea sa în apărarea drepturilor omului și sprijinul acordat supraviețuitorilor violenței domestice, refugiaților, serviciilor de sănătate mintală pentru veterani și protecției animalelor. Stewart era cunoscut și pentru afecțiunea sa față de câinii din rasa pitbull.

„A fost cavaler, cancelar, pasionat de sporturi cu motor și suporter al echipei de fotbal Huddersfield pe tot parcursul vieții. Va rămâne în memoria tuturor pentru demnitatea, compasiunea și umanitatea de care a dat dovadă în fiecare rol pe care l-a îndeplinit – atât în artă, cât și în viață”, se mai arată în comunicat.

Înainte de a deveni cunoscut publicului din întreaga lume prin rolurile din producțiile science-fiction, Patrick Stewart și-a construit o carieră solidă în teatrul clasic britanic. În 1966, a devenit membru al Royal Shakespeare Company (RSC), alături de care a participat la peste 20 de producții teatrale.

Printre rolurile sale de pe scenă s-au numărat Astrov în „Unchiul Vania”, în 1974, Oberon în „Visul unei nopți de vară”, în 1977, Shylock în „Neguțătorul din Veneția”, în 1978, și personajul principal din „Titus Andronicus”, în 1981.

În 1987, Stewart a început să interpreteze rolul căpitanului Jean-Luc Picard în serialul „Star Trek: The Next Generation”, difuzat până în 1994. Personajul a devenit unul dintre cele mai cunoscute din cariera sa și a revenit în mai multe filme ale francizei.

Actorul a jucat în „Star Trek: Generations”, unde a apărut alături de William Shatner, „Star Trek: First Contact”, „Star Trek: Insurrection” și „Star Trek: Nemesis”. Seria de filme a continuat aventurile personajelor din producția de televiziune înainte ca franciza cinematografică să fie relansată de J.J. Abrams, cu personaje din seria originală.

În 2008, când Stewart s-a întors la teatrul clasic în rolul principal din „Macbeth”, The New York Times a surprins cele două direcții majore ale carierei sale într-un titlu care combina universul „Star Trek” cu cel al lui Shakespeare: „Să mergem cu curaj acolo unde ne cheamă Shakespeare”.

Un alt rol definitoriu pentru Patrick Stewart a fost cel al profesorului Charles Xavier din filmele „X-Men”. Actorul l-a interpretat în producția din 2000 și în continuările „X-Men 2”, „X-Men: The Last Stand”, „X-Men Origins: Wolverine”, „The Wolverine” și „X-Men: Days of Future Past”.

În această franciză, Stewart a jucat alături de Ian McKellen, interpretul lui Magneto. Cei doi au devenit prieteni în timpul filmărilor, deși personajele lor erau adversare pe ecran.

Colaborarea lor a continuat și pe scenă. În 2009, au jucat împreună în piesa „Așteptându-l pe Godot”, în West End, iar în 2014 au făcut parte din distribuția de pe Broadway a aceleiași piese de Samuel Beckett și a spectacolului „No Man’s Land”, de Harold Pinter.

Stewart urma să revină în rolul profesorului Xavier în filmul „Avengers: Doomsday”, programat pentru lansare în decembrie, alături de Ian McKellen.

Cariera actorului nu s-a limitat la marile francize. În filmul „Match”, din 2014, bazat pe piesa de teatru a lui Stephen Belber, Stewart a interpretat un instructor de dans vanitos și extravagant. În thrillerul de groază „Green Room”, a jucat un rol cu totul diferit: liderul unei bande de neonaziști.

Actorul a apărut și în serialul „Blunt Talk”, produs de Starz, în care a interpretat un prezentator de știri englez dependent de substanțe, care se mută în Los Angeles pentru a găzdui o emisiune de tip talk-show.

Revista Variety a remarcat disponibilitatea lui Stewart de a aborda roluri comice, observând că actorul părea să se bucure atât de contrastul dintre imaginea sa consacrată și personajul interpretat, cât și de oportunitatea de a avea un rol prezent în aproape fiecare scenă la o vârstă la care asemenea oportunități deveneau mai rare.

Stewart și-a împrumutat, de asemenea, vocea unor personaje din jocuri video inspirate de universurile „Star Trek” și „X-Men”.

Patrick Hewes Stewart s-a născut în Mirfield, în comitatul Yorkshire, Anglia. În adolescență, a participat la trupe de teatru amator din regiune și a părăsit școala la vârsta de 15 ani.

A lucrat o perioadă ca reporter de ziar, dar a ales în cele din urmă actoria. Și-a început cariera la Library Theatre din Manchester, iar în 1966 s-a alăturat Royal Shakespeare Company.

Actorul și-a pierdut părul la vârsta de 18 ani, un detaliu fizic devenit ulterior ușor de recunoscut în aparițiile sale pe scenă și pe ecran.

De-a lungul carierei, Stewart a fost căsătorit de trei ori. Prima sa soție a fost coregrafa Sheila Falconer, iar a doua, Wendy Neuss, producătoare a serialului „Star Trek: The Next Generation”. Din căsătoria cu Falconer are doi copii: fiica Sophie Stewart și fiul Daniel Stewart, care este, la rândul său, actor.