Succesul lui Lucas ca scriitor și regizor cu American Graffiti (1973) i-a adus sprijinul 20th Century Fox. I-au fost puse la dispoziție 9,5 milioane de dolari pentru producția primului film Star Wars.

Un pariu riscant

Filmul, în regia lui Lucas, a fost în producție timp de patru ani, cu scene filmate în Tunisia și Death Valley, California, coloana sonoră a fost înregistrată în Anglia. Au fost probleme. mai ales în ceea ce privește post-producția, așa că nici 20th Century Fox, nici George Lucas nu-și făceau prea mari speranțe.

Îngrijorați de faptul că Star Wars va fi bătut de alte filme care aveau să fie difuzate în sezonul de vară, cum ar fi „Smokey and Bandit”, reprezentanții 20th Century-Fox au mutat data lansării pe 25 mai, într-o miercuri înainte de Memorial Day.

Cu toate acestea, mai puțin de 40 de teatre au programat difuzarea filmului în ziua premierei. Ca răspuns, studioul a cerut teatrelor să comande Războiul Stelelor dacă doresc să primească mai devreme mult așteptata peliculă „The Other Side of Midnight” (ecranizarea romanului omonim al lui Sidney Sheldon).

Nu numai 20th Century Fox aștepta cu îngrijorare reacția publicului, ci chiar și George Lucas. După ce a vizitat platoul pe care Steven Spielberg filma „Close Encounters of the Third Kind”, Lucas a fost sigur că pelicula lui Spielberg va depăși „Star Wars” care urma să fie lansat. Spielberg nu a fost de acord.

A fost printre puținii care au crezut în succesul „Războiul Stelelor”. Așa că atunci când Lucas i-a propus să tranzacționeze 2,5% din profitul „Star Wars” pentru 2,5% din „Close Encounters of the Third Kind”; Spielberg a acceptat tranzacția. a fost o afacere bună. Spielberg încă primește 2,5% din profiturile „Războiului Stelelor”.

„Star Wars” s-a dovedit mașină de făcut bani

Temându-se că filmul său va eșua, Lucas își făcuse planuri de a pleca în Hawaii cu soția sa Marcia. A uitat până și ziua premierei, așa că și-a petrecut toată dimineața într-un studio de sunet din Los Angeles. Când a ieșit la prânz cu Marcia, cei doi au văzut o coadă imensă. Toți așteptau să-și ia bilete la Star Wars. Abia când a văzut la televizor discutându-se despre mulțimile gigantice care așteptau să intre la Star Wars și-a dat seama că devenise foarte bogat.

Filmul a câștigat aproape 3 milioane de dolari în prima săptămână, iar încasîrile au crescut la 100 de milioane de dolari până la sfârșitul verii. Și asta nu e tot. „Star Wars” a revigorat 20th Century-Fox. În trei săptămâni de la lansarea filmului, prețul acțiunilor studioului s-a dublat. Înainte de 1977, cele mai mari profituri anuale ale 20th Century-Fox erau în jur de 37 de milioane de dolari. În 1977, compania a doborât toate recordurile, înregistrând un profit de 79 de milioane de dolari.

Premii Oscar pe bandă rulantă

Mașini de făcut bani abia se pornise. Conform specialiștilor „Star Wars” este al doilea film în clasamentul încasîrilor din SUA (fiind depășit numai de „Pe aripile vântului”) și al patrulea ăe plan mondial.

Filmul a primit zece nominalizări la Oscar (inclusiv cea mai bună imagine), câștigând șapte. În 1989, a devenit unul dintre primele 25 de filme care a fost selectat de Biblioteca Congresului SUA pentru păstrarea în Registrul Național al Filmelor. Experții au luat această decizie considerând că filmul este „semnificativ din punct de vedere cultural, istoric sau estetic”.

Astăzi, mulți dintre cei care lucrează în industria cinematografică consideră „Star Wars” filmul dintre cele mai mari și mai importante din istoria cinematografiei.

Filmul a devenit un fenomen pop-cultural și a lansat o întreagă industrie îm jurul său, de la romane, benzi desenate, jocuri video, atracții ale parcurilor de distracții la jucării, jocuri, îmbrăcăminte și multe alltele. Succesul filmului a dus la două continuări de succes din punct de vedere critic și comercial, The Empire Strikes Back (1980) și Return of the Jedi (1983), iar mai târziu la noi producții cinematografice.

Franciza a adus 20 de miliarde de dolari și continuă să producă

La mai bine de 20 de ani de la apariția primului film, Lucas a început să lanseze o a doua trilogie . Lucas a revenit la rolul de regizor (el regizase primul film, dar nu și pe celelalte două din prima trilogie) și a folosit o nouă distribuție de actori tineri – inclusiv Ewan McGregor și Natalie Portman.

Piesa de rezistemță au fost din nou efectele speciale de data aceasta oferite de tehnologia video digitală. Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999), Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002) și Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005) au fost toate succese de la box-office și au avit parte de o critică de specialitate mult mai bună decât decât trilogia originală. Numai până la lansarea celui de-al șaselea film, în 2005, la aproape 30 de ani de la începerea seriei, s-a estimat că franciza în ansamblu a adus încasări de aproximativ 20 de miliarde de dolari, o realizare de fără egal până acum în industria cinematografică.