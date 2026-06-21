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Doliu în lumea serialelor turcești. Ece İrtem s-a stins subit la 35 de ani

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Doliu în lumea serialelor turcești. Ece İrtem s-a stins subit la 35 de aniEce Irtem / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Actrița turcă Ece İrtem, cunoscută pentru rolul Ișıl din serialul de succes „Cranberry Sorbet”, a murit la vârsta de 35 de ani, la doar o zi după ce și-a sărbătorit ziua de naștere, conform informațiilor publicat de The Sun.

Potrivit informațiilor făcute publice de avocatul său, primele indicii arată că decesul ar fi fost provocat de un infarct.

Tragedia s-a produs luni, în locuința actriței din Istanbul, unde aceasta se afla împreună cu mama sa. Echipajele medicale au intervenit de urgență și au încercat să o resusciteze, însă eforturile lor nu au avut succes.

Primele informații indică un posibil infarct

Decesul a fost confirmat de avocatul actriței, Uğur Gökkoyun, care a oferit primele detalii despre circumstanțele tragediei.

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„Incidentul a avut loc în locuința ei, în timp ce se afla împreună cu mama sa”, a declarat acesta.

El a adăugat că „primele constatări sugerează că a murit în urma unui atac de cord”.

Autoritățile urmează să stabilească oficial cauza decesului după finalizarea procedurilor medicale și legale necesare.

Mesajul publicat cu o zi înainte de moarte

Cu doar o zi înainte de tragedie, Ece İrtem le mulțumea admiratorilor pentru urările primite cu ocazia aniversării sale.

Postarea, distribuită pe rețelele sociale, a devenit rapid un loc în care fanii și colegii și-au exprimat șocul și regretul după aflarea veștii.

Moartea neașteptată a actriței a provocat un val de reacții în industria de televiziune din Turcia, dar și în rândul publicului care a urmărit serialele în care aceasta a jucat.

O carieră construită în seriale de succes

Ece İrtem era una dintre figurile cunoscute ale televiziunii turce și a apărut în numeroase producții populare.

Publicul o cunoaște în special pentru rolul din „Cranberry Sorbet”, însă cariera sa a inclus și apariții în seriale precum „One Love”, „Payitaht Abdulhamid”, „Kuruluş Osman” și comedia romantică „Mr Wrong”.

Ece İrtem

Ece İrtem / sursa foto: Instagram

Prin aceste producții, actrița și-a construit o carieră apreciată atât de telespectatori, cât și de colegii din industrie.

Mesaje emoționante din partea apropiaților

După anunțul decesului, numeroși prieteni și colaboratori au transmis mesaje de condoleanțe.

Printre aceștia se numără și Caglar Kuru, prieten al actriței din perioada universității.

„Nu îmi găsesc cuvintele. Era o persoană al cărei suflet era plin de iubire, energie și fericire”, a spus acesta.

„Să trăiești o asemenea durere este cu adevărat foarte trist”, a adăugat el.

Mesaje similare au fost publicate de colegi, admiratori și reprezentanți ai industriei de divertisment din Turcia, mulți dintre ei amintind de energia și optimismul pe care actrița le transmitea celor din jur.

O pierdere care a șocat lumea televiziunii turce

Moartea lui Ece İrtem a venit într-un moment în care actrița continua să fie activă profesional și să participe la proiecte de televiziune urmărite de milioane de spectatori.

Dispariția sa la numai 35 de ani a provocat un puternic impact în rândul fanilor serialelor turcești, care au transmis mii de mesaje de condoleanțe pe platformele sociale.

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