Printre victimele accidentului aviatic din La Baule se numără Claude Guillemot, cofondatorul gigantului jocurilor video Ubisoft, potrivit Le Figaro.

Se crede că Claude Guillemot se afla chiar la manșa avionului bimotor care s-a prăbușit vineri seara în Loire-Atlantique. Tragedia a avut loc vineri după-amiază târziu în La Baule.

Un avion ușor Cessna 421 s-a prăbușit într-un câmp de grâu din apropierea aerodromului La Baule.

Potrivit unei surse apropiate anchetei, care confirmă un raport al Ouest-France, Claude Guillemot, cofondatorul Ubisoft, a fost una dintre cele două victime raportate de pompieri. Aceeași sursă a indicat că omul de afaceri pilota aeronava.

Aeronava, un avion bimotor cu baza la Rennes și construit la sfârșitul anilor 1980, a decolat în jurul orei 17:20 cu destinația La Baule, unde are loc în acest weekend o adunare de peste o sută de aeronave, potrivit colegilor noștri. Claude Guillemot, membru al aeroclubului din La Baule, era așteptat să participe.

Claude Guillemot este un om de afaceri francez, co-fondator și președinte al uneia dintre cele mai importante companii de jocuri video din lume – Ubisoft. Născut în 1954, el face parte din celebra familie Guillemot, originară din regiunea Bretagne, care a jucat un rol esențial în dezvoltarea industriei jocurilor video europene.

Împreună cu frații săi Yves, Michel, Gérard și Christian, Claude Guillemot a fondat Ubisoft în 1986, transformând o mică firmă de distribuție de software într-un gigant global al divertismentului interactiv. De-a lungul deceniilor, Claude a ocupat diverse poziții de conducere în cadrul grupului, fiind recunoscut pentru viziunea sa strategică și contribuția la expansiunea internațională a companiei.

Considerat unul dintre pionierii industriei jocurilor video, Claude Guillemot rămâne o figură influentă în lumea afacerilor franceze și europene, fiind adesea prezent în consiliul de administrație al Ubisoft.

Ubisoft Entertainment SA este una dintre cele mai mari și mai prestigioase companii de dezvoltare și editare de jocuri video la nivel mondial. Fondată în 1986 în Franța de cei cinci frați Guillemot, compania are sediul central în Montreuil, lângă Paris, și este listată la bursa din Paris.

Ubisoft este renumită pentru crearea unor francize de succes internațional, printre care Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six, Watch Dogs, Just Dance, Ghost Recon și Prince of Persia. Compania este recunoscută pentru abordarea sa creativă, calitatea grafică și inovațiile în domeniul jocurilor open-world și multiplayer.

Cu peste 20.000 de angajați în zeci de studiouri din întreaga lume (Montreal, Paris, București, Kyiv, Singapore etc.), Ubisoft este unul dintre liderii industriei de gaming, concurând cu giganți precum Electronic Arts, Activision Blizzard și Take-Two Interactive.