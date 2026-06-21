James Burrows, legendarul regizor de la Hollywood aflat în spatele serialelor „Cheers”, „Friends” și „Will & Grace”, a murit la 85 de ani, potrivit Fox News.

James Burrows a fost co-creator al serialului „Cheers”, a regizat episodul pilot al serialului „Friends” și a câștigat 11 premii Emmy în cinci decenii de televiziune.

Familia lui Burrows a confirmat moartea actorului într-un comunicat pentru revista People, a relatat Associated Press, spunând că celebrează „viața extraordinară și moștenirea durabilă” a regizorului care „a decedat astăzi în pace, înconjurat de familia sa iubitoare”.

„Timp de mai bine de cinci decenii, Burrows a fost unul dintre cei mai influenți și iubiți regizori din istoria televiziunii”, se arată în comunicat. „Ca regizor legendar, mentor și forță creativă, a contribuit la modelarea generațiilor de comedie și a adus o bucurie incomensurabilă publicului din întreaga lume”.

Declarația a evidențiat apoi „cariera sa de neegalat”. A regizat peste „1.000 de episoade de televiziune și a jucat un rol esențial în crearea unora dintre cele mai emblematice seriale produse vreodată”.

Adesea numit „regele sitcom-urilor multi-cam”, Burrows a avut marea sa lovitură în industrie când a regizat episoade din „The Mary Tyler Moore Show”, ceea ce l-a condus la a deveni unul dintre principalii regizori ai serialului „Taxi”, care i-a adus primele două premii Emmy.

Apoi a co-creat sitcom-ul de succes „Cheers” și a regizat toate episoadele, cu excepția a 35, din cele 275 de episoade ale serialului. Munca sa în cadrul serialului i-a adus șase premii Emmy pe parcursul difuzării acestuia.

„Dar dincolo de realizările sale remarcabile, Burrows va fi amintit pentru ceva și mai măreț: bunătatea, generozitatea și credința sa neclintită în oamenii din jurul său”, a continuat declarația. „A avut o abilitate rară de a-i face pe toți mai buni și era cunoscut pentru faptul că își amintea pe nume fiecare persoană pe care o întâlnea, făcându-i pe colegii de la toate nivelurile să se simtă văzuți, valorizați și apreciați.”

Burrows a regizat, de asemenea, episodul pilot și episoadele cheie din „Friends”, precum și fiecare episod din „Will & Grace” și a fost unul dintre cei mai căutați regizori de sitcom-uri de la Hollywood, lucrând la „Two and a Half Men”, „The Big Band Theory”, „Two Broke Girls”, „Frasier” și multe altele.

„Burrows a înțeles că marea comedie nu a fost niciodată doar despre râs. A fost despre umanitate, conexiune și adevăr. Această înțelegere a devenit fundamentul unei cariere care a schimbat pentru totdeauna televiziunea”, a scris familia sa într-o declarație pentru People. „Influența sa va continua să fie resimțită generații întregi prin nenumărații artiști pe care i-a inspirat, poveștile pe care le-a ajutat să le spună și milioanele de oameni ale căror vieți au fost luminate de munca sa.

„Mai presus de toate, Burrows a fost un soț, tată și bunic devotat”, a concluzionat declarația. „Îi supraviețuiesc iubita sa soție, Debbie, cele patru fiice ale sale și cei șapte nepoți. Ne va fi profund regretat și va fi mereu amintit. Gândurile noastre sunt alături de Debbie, copiii și nepoții săi, familia sa, prietenii, colaboratorii și toți cei ale căror vieți le-a atins.” „Fie ca memoria lui să fie o binecuvântare.”

De-a lungul carierei sale, Burrows a câștigat 11 premii Emmy și cinci premii Directors' Guild și a fost inclus în Television Hall of Fame în 2006.

La aflarea morții sale, mulți actori care au lucrat cu el de-a lungul carierei lor, inclusiv Jennifer Aniston și Debra Messing, i-au adus un omagiu lui Burrows pe rețelele de socializare.

Messing a distribuit pe Instagram o serie de fotografii din perioada petrecută împreună în emisiunea „Will & Grace” și, în descriere, l-a numit „Un talent singular și revoluționar în televiziune”.

„Nu pot exprima durerea pierderii sale și știu că acest lucru este valabil pentru toți cei care au avut norocul să fie iubiți de el”, a scris ea parțial. „Jimmy mi-a schimbat viața acum 28 de ani și a fost prezent în viața mea de atunci. Avea un simț al umorului sec, dar exploda în râs când orchestra momente comice care mă atingeau cu succes. Îmi doream râsul lui cel mai mult.”

Aniston, pe care a regizat-o la „Friends”, s-a referit la el drept „Papa Burrows” în omagiul ei de pe Instagram, adăugând: „Cel mai greu lucru la a scrie asta este că ai petrecut o viață întreagă făcând oamenii să se simtă iubiți, iar acum pare imposibil să pui toată acea dragoste în câteva paragrafe.”Burrows a lăsat în urmă soția sa, Debbie, cu care s-a căsătorit în 1997, și cele patru fiice ale sale, Katherine, Margaret și Ellie, pe care le-a împărțit cu prima sa soție, Linda Solomon, și Paris, fiica lui Debbie dintr-o relație anterioară. De asemenea, a lăsat în urmă șapte nepoți.