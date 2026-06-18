Social

Doi frați din Iași au creat un sistem care detectează prospețimea cărnii. Invenția a ajuns la cea mai mare competiție de știință pentru elevi

Comentează știrea
Doi frați din Iași au creat un sistem care detectează prospețimea cărnii. Invenția a ajuns la cea mai mare competiție de știință pentru elevielevi Iași premieri / sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Doi elevi din Iași au dezvoltat un sistem inteligent care poate determina în timp real prospețimea cărnii ambalate, iar proiectul lor a fost premiat la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026, cea mai mare competiție de știință dedicată elevilor din lume.

Surya Silviu Salian și Shaan Salian, elevi ai Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, au reprezentat România la evenimentul desfășurat în Phoenix, Arizona.

Proiectul, denumit ChromaVer, combină chimia și inteligența artificială pentru a verifica starea produselor din carne fără a deschide ambalajul. Sistemul a fost dezvoltat după ce cei doi frați au observat că unele produse cumpărate din supermarket erau alterate înainte de expirarea termenului înscris pe etichetă.

Cum funcționează sistemul ChromaVer

Tehnologia folosește un senzor realizat din pigmenți naturali extrași din varză roșie și turmeric. Acesta reacționează la gazele eliberate în timpul degradării cărnii, în special la amoniac, modificându-și culoarea pe măsură ce produsul își pierde prospețimea.

Tunurile sovietice de pe plaja de la Tataia. Pseudo-atracțiile de pe Litoralul de acum 70 de ani
Tunurile sovietice de pe plaja de la Tataia. Pseudo-atracțiile de pe Litoralul de acum 70 de ani
„Vom recuceri Mariupol, chiar dacă va dura 20 de ani”. Regimentul Azov lansează atacuri masive asupra orașului
„Vom recuceri Mariupol, chiar dacă va dura 20 de ani”. Regimentul Azov lansează atacuri masive asupra orașului

Componenta software analizează apoi schimbările de culoare cu ajutorul unor algoritmi de procesare a imaginilor dezvoltați în Python și OpenCV. Sistemul poate interpreta obiectiv rezultatul și poate indica dacă produsul este încă sigur pentru consum.

Potrivit autorilor proiectului, soluția este neinvazivă și nu intră în contact direct cu alimentul. În plus, utilizează materiale biodegradabile, ceea ce o diferențiază de alte tehnologii similare aflate în dezvoltare.

Premiu internațional la cea mai mare competiție de știință pentru elevi

ChromaVer a câștigat anterior medalia de aur la Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF), performanță care le-a adus calificarea la Regeneron ISEF 2026.

Competiția a reunit peste 2.000 de elevi din zeci de țări și este considerată cea mai importantă manifestare internațională dedicată tinerilor cercetători.

ISEF 2026

ISEF 2026 / sursa foto: Facebook

La etapa mondială desfășurată în Phoenix, Arizona, proiectul fraților Salian a obținut Fourth Award la categoria Chimie, fiind remarcat pentru modul în care îmbină metodele chimice cu analiza digitală a datelor.

O soluție cu potențial pentru industria alimentară

Ideea din spatele proiectului pornește de la o problemă frecvent întâlnită de consumatori: termenul de valabilitate indică doar o estimare, iar condițiile de transport și depozitare pot influența semnificativ calitatea produselor.

Sistemul dezvoltat de elevii ieșeni urmărește să ofere o verificare directă a stării alimentului, nu doar o estimare bazată pe data expirării.

Autorii proiectului au arătat că tehnologia ar putea fi adaptată în viitor și pentru alte categorii de produse alimentare, inclusiv lactate, fructe și legume, însă în prezent cercetările sunt concentrate pe validarea sistemului pentru produsele din carne.

Stiri calde

20:18 - Denise Rifai, vizată în dosarul legat de numele lui Ciprian Ciucu. Jurnalista ar fi dat explicații în fața procurorilor

20:09 - PNL, aripa pro-Bolojan, a anunțat că va contesta hotărârea Tribunalului Ilfov privind suspendarea unor decizii interne

19:52 - Doi frați din Iași au creat un sistem care detectează prospețimea cărnii. Invenția a ajuns la cea mai mare competiție...

19:48 - România și Slovacia, front comun pe tema urșilor. Apel către CE după valul de atacuri

19:38 - Ciprian Ciucu, după ce DNA l-a pus sub control judiciar: „Nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar"

19:26 - Adrian Veștea intră în cursa pentru șefia PNL și îi cere lui Ilie Bolojan să amâne Congresul Extraordinar

HAI România!

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Proiecte speciale