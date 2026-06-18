Doi elevi din Iași au dezvoltat un sistem inteligent care poate determina în timp real prospețimea cărnii ambalate, iar proiectul lor a fost premiat la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2026, cea mai mare competiție de știință dedicată elevilor din lume.

Surya Silviu Salian și Shaan Salian, elevi ai Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, au reprezentat România la evenimentul desfășurat în Phoenix, Arizona.

Proiectul, denumit ChromaVer, combină chimia și inteligența artificială pentru a verifica starea produselor din carne fără a deschide ambalajul. Sistemul a fost dezvoltat după ce cei doi frați au observat că unele produse cumpărate din supermarket erau alterate înainte de expirarea termenului înscris pe etichetă.

Tehnologia folosește un senzor realizat din pigmenți naturali extrași din varză roșie și turmeric. Acesta reacționează la gazele eliberate în timpul degradării cărnii, în special la amoniac, modificându-și culoarea pe măsură ce produsul își pierde prospețimea.

Componenta software analizează apoi schimbările de culoare cu ajutorul unor algoritmi de procesare a imaginilor dezvoltați în Python și OpenCV. Sistemul poate interpreta obiectiv rezultatul și poate indica dacă produsul este încă sigur pentru consum.

Potrivit autorilor proiectului, soluția este neinvazivă și nu intră în contact direct cu alimentul. În plus, utilizează materiale biodegradabile, ceea ce o diferențiază de alte tehnologii similare aflate în dezvoltare.

ChromaVer a câștigat anterior medalia de aur la Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF), performanță care le-a adus calificarea la Regeneron ISEF 2026.

Competiția a reunit peste 2.000 de elevi din zeci de țări și este considerată cea mai importantă manifestare internațională dedicată tinerilor cercetători.

La etapa mondială desfășurată în Phoenix, Arizona, proiectul fraților Salian a obținut Fourth Award la categoria Chimie, fiind remarcat pentru modul în care îmbină metodele chimice cu analiza digitală a datelor.

Ideea din spatele proiectului pornește de la o problemă frecvent întâlnită de consumatori: termenul de valabilitate indică doar o estimare, iar condițiile de transport și depozitare pot influența semnificativ calitatea produselor.

Sistemul dezvoltat de elevii ieșeni urmărește să ofere o verificare directă a stării alimentului, nu doar o estimare bazată pe data expirării.

Autorii proiectului au arătat că tehnologia ar putea fi adaptată în viitor și pentru alte categorii de produse alimentare, inclusiv lactate, fructe și legume, însă în prezent cercetările sunt concentrate pe validarea sistemului pentru produsele din carne.