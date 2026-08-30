Un cetățean străin a fost oprit de polițiștii de frontieră pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni, după ce autoritățile au constatat că documentele prezentate pentru a călători în Grecia erau falsificate, potrivit Poliției de Frontieră.

Incidentul s-a produs sâmbătă seară, 29 august, în jurul orei 20:50. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, urma să plece din România cu o cursă către Atena.

În timpul verificărilor efectuate înaintea îmbarcării, acesta a prezentat un pașaport atribuit autorităților din Pakistan, precum și un permis de ședere despre care susținea că fusese emis în Grecia.

Documentele au ridicat însă suspiciuni în rândul polițiștilor de frontieră de la Aeroportul Otopeni, care au decis să efectueze verificări suplimentare pentru stabilirea autenticității acestora.

Investigațiile au scos la iveală mai multe nereguli. Pașaportul prezentat era falsificat, iar permisul de ședere elen era, de asemenea, contrafăcut. Nici ștampilele din pașaport nu erau autentice. Cele două însemne, care imitau ștampile ale autorităților elene, fuseseră aplicate în document în mod fraudulos.

Verificările au dus și la o altă descoperire. Potrivit Poliției de Frontieră, fotografia din documentele prezentate nu îi aparținea persoanei care se afla în fața polițiștilor. Cu alte cuvinte, bărbatul identificat la control nu era aceeași persoană cu cea prezentată în fotografia actelor.

În urma celor constatate, autoritățile au întocmit o lucrare penală, fiind efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

După finalizarea verificărilor efectuate la punctul de frontieră, cetățeanul străin a fost preluat de o echipă operativă din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări.

Acesta urmează să fie supus procedurilor prevăzute de legislația în vigoare, iar autoritățile competente vor stabili măsurile care se impun în cazul său.

Cazul a fost descoperit în timpul controlului de frontieră desfășurat înaintea plecării din România, după ce polițiștii au identificat elemente care le-au ridicat semne de întrebare cu privire la autenticitatea actelor prezentate.