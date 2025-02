Justitie DNA: Toată lumea bănuia că se întâmplă ceva în Portul Constanţa







Marius Voineag a declarat că ancheta din Portul Constanța a fost "de o anvergură fără precedent". Procurorul şef al DNA a precizat că a fost nevoie de mare grijă și discreție pentru a devoala acest caz de corupție.

Marius Voineag a explicat că operațiunea desfășurată de DNA în Portul Constanța a utilizat la maximum resursele instituției.

"Un caz care vizează o infrastructură critică"

”Nu discut în detalii cazurile în curs, dar exemplul acţiunii noastre pe care le-am avut la începutul săptămânii este unul elocvent.

Vorbim de un caz care vizează o infrastructură critică a statului român, mă refer aici la Portul Constanţa.

Operaţiunea noastră a fost de o anvergură fără precedent în care am utilizat la maxim toate resursele instituţiei, mijloace tehnice complexe, investigatori sub acoperire, practic am folosit cam tot arsenalul disponibil", a spus procurorul șef al DNA.

Un probatoriu complex

Marius Voineag a adăugat că toată lumea bănuia că se întâmpla ceva necurat în Portul Constanța, dar procurorii au fost nevoiți să constriască acest caz "cu migală".

"Un caz care a necesitat în primul rând timp şi răbdare pentru a construi cu migală un probatoriu complex şi pentru a identifica toate ramificaţiile.

Toată lumea bănuia că se întâmplă ceva în portul Constanţa, însă pentru a pătrunde a trebuit să construim cazul cu mare grijă şi cu mare discreţie.

Combinaţia aceasta de opacitate şi miză financiară mare necesită mobilizarea tuturor resurselor noastre şi a profesionalismului procurorilor şi ofiţerilor”, a declarat procurorul şef al DNA.

Investigaţiile jurnalistice sunt o sursă valoroasă

Marius Voineag crede că cetățenii au încredere în DNA, dar, în același timp, au și mari așteptări de la instituție. Acesta a salutat și ajutorul primit din partea mass-mediei.

”Este evident că nivelul aşteptărilor în raport cu DNA din partea opiniei publice este în continuare unul foarte mare.

Iar acesta în sine e un lucru foarte bun pentru că reflectă şi încrederea pe care cetăţenii o au în instituţia noastră.

Mass-media a fost şi continuă să fie unul dintre aliaţii noştri cei mai importanţi, iar investigaţiile jurnalistice sunt, nu de puţine ori o sursă valoroasă de informaţii pentru noi.

Dar trebuie să înţelegem faptul că anchetele penale trebuie făcute după cu totul alte standarde, mai ales dacă adăugăm în discuţie şi miza credibilităţii instituţionale, miză foarte importantă pentru noi”, a afirmat el.

Dosarul șpăgilor din Portul Constanța

Potrivit DNA, mai mulți funcționari publici și oameni de afaceri ar fi comis fapte de luare și dare de mită legate de activitatea economică desfășurată în Portul Constanța.

Printre cele mai cunoscute persoane vizate în dosar se regăsesc Ion Dumitrache, președintele PSD Constanța, și Mihai Teodorescu, directorul Portului Constanța.