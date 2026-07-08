Uniunea Europeană și Regatul Unit vor semna oficial pe 14 iulie, la Bruxelles, tratatul privind statutul Gibraltarului după Brexit. Anunțul a fost făcut de ministrul-șef al teritoriului britanic, Fabian Picardo, care a precizat că, imediat după semnare, acordul va începe să fie aplicat provizoriu.

Tratatul marchează un moment important pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, deoarece stabilește noile reguli de funcționare a frontierei dintre Gibraltar și Spania, după ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, potrivit EFE.

Fabian Picardo a anunțat în Parlamentul din Gibraltar că va participa la ceremonia de semnare a tratatului de la Bruxelles, document care reglementează relația post-Brexit dintre Uniunea Europeană și teritoriul britanic a cărui suveranitate este revendicată de Spania.

Una dintre cele mai importante prevederi ale acordului este eliminarea gardului care desparte de zeci de ani Gibraltarul de Spania. Măsura este așteptată în special de miile de persoane care traversează zilnic frontiera pentru a merge la muncă în Gibraltar, dar locuiesc în localitățile spaniole din apropiere.

Guvernul din Gibraltar a prezentat deja măsurile de securitate care vor fi aplicate la frontieră și a publicat imagini care ilustrează modul în care va arăta zona după intrarea în vigoare a tratatului.

Potrivit acordului, aeroportul din Gibraltar va funcționa ca punct de intrare în spațiul Schengen, ceea ce va permite libera circulație a persoanelor către statele membre ale Uniunii Europene.

Fabian Picardo a explicat anterior că verificările la frontieră vor fi efectuate în zona aeroportului de echipe mixte, formate din doi polițiști spanioli și doi polițiști din Gibraltar. Același sistem de control va fi folosit și pentru persoanele care sosesc pe cale maritimă.

Tratatul privind Gibraltarul este rezultatul negocierilor purtate după Brexit pentru stabilirea unui nou cadru de colaborare între Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Aplicarea provizorie a acordului este programată să înceapă din 15 iulie, la o zi după semnarea oficială de la Bruxelles, urmând să schimbe modul în care funcționează una dintre cele mai sensibile frontiere din Europa.