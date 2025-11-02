Directorul ANM anunță scăderi bruște de temperatură și ninsori în toată țară

Începând de marți, România va fi lovită de un val de aer rece care va aduce scăderi importante de temperatură în întreaga țară. Maximele vor coborî de la peste 20 de grade la valori între 9 și 16 grade, iar în zonele montane sunt așteptate lapoviță și ninsori, potrivit declarațiilor directorului ANM, Elena Mateescu.

Prima zi a lunii noiembrie a adus valori record în mai multe stații meteorologice din țară. La Bărădia de Mureș, maxima de 25,1 grade Celsius a depășit precedentul record de 24,8 grade Celsius, în timp ce la Oravița temperatura minimă de 17,6 grade Celsius a fost cea mai ridicată pentru o dimineață de 2 noiembrie.

A doua zi din noiembrie se anunță deosebit de caldă pentru această perioadă, cu maxime între 15 și 24 grade Celsius. Cele mai ridicate valori se înregistrează în special în Banat și Crișana, apropiindu-se de pragul unei zile de vară, de 25 grade Celsius. În Capitală, temperatura maximă vă atinge 20-21 de grade Celsius.

Debutul săptămânii viitoare va fi marcat de pătrunderea unei mase de aer mai rece, care se va resimți inițial în jumătatea nordică a țării. În Moldova, maximele nu vor depăși 15 grade Celsius, în timp ce în sud se vor înregistra valori de până la 23 grade Celsius, iar în Capitală între 19 și 20 grade Celsius.

De marți, vremea se va răci și în restul țării, pe măsură ce masa de aer rece se va extinde. Fenomenul va influența întreaga țară, determinând scăderi semnificative ale temperaturilor maxime

Valorile termice vor oscila între 9 și 16 grade Celsius, situându-se ușor peste mediile specifice perioadei, a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

La altitudini mai mari de 1.600 metri este posibil să se înregistreze lapoviță și ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului. În zonele joase, în nopți și dimineți, ceața va putea fi prezentă.