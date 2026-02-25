Directoarea muzeului Luvru și-a dat demisia după jaful bijuteriilor coroanei. Ce spune Macron

Conducerea Muzeul Luvru intră într-o nouă etapă după ce directoarea instituției, Laurence des Cars, și-a înaintat demisia președintelui Franței, Emmanuel Macron. Decizia vine la câteva luni după unul dintre cele mai grave incidente de securitate din istoria recentă a muzeului: furtul unor bijuterii istorice din colecția coroanei Franței, potrivit Reuters.

Macron a salutat gestul, subliniind că instituția are nevoie de „calm și un nou impuls puternic” pentru a duce la capăt proiectele majore de securizare și modernizare. Autoritățile au în plan să închidă rapid un capitol tensionat și să restabilească încrederea publicului într-una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii.

Jaful a avut loc în dimineața zilei de 19 octombrie 2025. Potrivit anchetatorilor, hoții au folosit o platformă mecanică montată pe un vehicul furat pentru a ajunge la un balcon din apropierea Senei, de unde au pătruns în muzeu. Ținta lor a fost Galeria Apollo, spațiul unde sunt expuse bijuteriile istorice ale coroanei.

Opt piese de mare valoare au dispărut atunci, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 88 de milioane de euro. Printre obiectele furate se află și un colier împodobit cu diamante și smaralde, atribuit lui Napoleon Bonaparte, care l-ar fi oferit soției sale ca dar imperial.

Deși patru suspecți principali au fost arestați, piesele nu au fost recuperate până în prezent, iar ancheta continuă pentru a stabili dacă bijuteriile au fost deja scoase din țară sau ascunse în Franța.

În fuga lor, autorii jafului au scăpat o piesă emblematică: coroana din secolul al XIX-lea a împărătesei Eugenie de Montijo. Obiectul, împodobit cu diamante, a suferit deteriorări la impact. Recent, muzeul a făcut publică prima imagine a coroanei după incident, precizând că, în pofida daunelor, structura sa este aproape intactă și restaurarea completă este posibilă.

Incidentul a ridicat semne de întrebare serioase privind sistemele de protecție ale muzeului, care adăpostește unele dintre cele mai valoroase opere de artă din lume, inclusiv celebra „Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci.

La scurt timp după jaf, Laurence des Cars a admis public că infrastructura de supraveghere video din jurul perimetrului Luvrului era depășită. În mod ironic, singura cameră care monitoriza zona exterioară prin care au pătruns hoții era orientată în direcția opusă balconului ce ducea spre Galeria Apollo.

Declarațiile sale au evidențiat un paradox: deși muzeul primește anual peste 8,7 milioane de vizitatori, investițiile în modernizarea sistemelor de securitate au avansat lent. Directoarea a invocat frecvent constrângerile bugetare cu care se confruntă marile instituții culturale, anunțând la un moment dat intenția de a dubla numărul camerelor de supraveghere.

În prezent, o comisie parlamentară analizează deficiențele care au făcut posibilă spargerea. Un raport preliminar publicat recent vorbește despre „deficiențe sistemice”, sugerând că problema nu a fost una punctuală, ci rezultatul unor vulnerabilități acumulate în timp. Concluziile finale sunt așteptate în luna mai.

Pe lângă impactul jafului, muzeul a mai fost afectat în ultimele luni de o presupusă schemă de fraudă legată de vânzarea biletelor și de o avarie la instalația de apă, incidente care au amplificat presiunea asupra conducerii.