Macron i-a scris lui Trump și i-a cerut să anuleze sancțiunile americane aplicate unor cetățeni europeni: Se bazează pe analize greșite

Președintele Emmanuel Macron a solicitat omologului său american Donald Trump ridicarea sancțiunilor aplicate unor oficiali europeni, inclusiv Thierry Breton și Nicolas Guillou. Potrivit La Tribune Dinamnche, liderul francez a argumentat că măsurile afectează reglementarea europeană și independența justiției internaționale.

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis o scrisoare omologului său american Donald Trump, cerând ridicarea sancțiunilor pe care Statele Unite le-au aplicat unor cetățeni europeni. Documentul atrage atenția asupra a două cazuri concrete, al fostului comisar european Thierry Breton și al judecătorului Nicolas Guillou de la Curtea Penală Internațională (CPI).

Macron susține că măsurile americane sunt nejustificate și afectează autonomia europeană în domeniul reglementării digitale, dar și independența justiției internaționale.

În scrisoare, el subliniază că sancțiunile împotriva lui Thierry Breton “afectează autonomia de reglementare europeană și, mai mult, se bazează pe analize greșite”, argumentând că directiva privind serviciile digitale nu are aplicare extraterritorială și se aplică în mod egal tuturor companiilor de pe teritoriul european.

Breton a fost vizat de sancțiuni americane în decembrie 2025, fiind acuzat de Washington de cenzură în dauna intereselor Statelor Unite. Oficialul european are interdicție de a intra pe teritoriul american, măsură motivată de legislația europeană privind reglementarea platformelor informatice mari, considerată de SUA contrară libertății de exprimare.

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat aceste reglementări ca “acțiuni flagrante de cenzură extraterritorială”.

Judecătorul Nicolas Guillou, implicat în emiterea mandatului de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, a fost sancționat în august 2025. Măsurile americane includ interdicția de a intra în SUA, blocarea cardului său Visa emis de o bancă franceză și restricții privind accesul la servicii informatice americane, precum Airbnb sau Amazon.

Macron atrage atenția că aceste sancțiuni “afectează principiul independenței justiției și mandatul CPI”.

Guillou a declarat marți, la Bruxelles, că poate “rezista foarte mult timp” fără cardul Visa și serviciile americane, dar a adăugat că situația devine insuportabilă dacă nu se ia nicio măsură. El a cerut Uniunii Europene să consolideze suveranitatea bancară și digitală.