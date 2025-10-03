Dinu Plîngău părăsește fracțiunea PAS, dar garantează votul pentru guvernarea proeuropeană

Republica Moldova. Deși a intrat în noul Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dinu Plîngău a anunțat că va activa ca deputat neafiliat. Politicianul a subliniat că această decizie nu va afecta susținerea majorității parlamentare proeuropene, care rămâne stabilă cu 55 de mandate.

„Majoritatea parlamentară care va susține o guvernare proeuropeană este compusă din 55 de deputați. În ceea ce privește alte aspecte de organizare internă sau juridice, acestea vor fi discutate separat. Este important ca fiecare decizie să fie clară și explicată cetățenilor, pentru a evita speculațiile sau interpretările greșite”, a declarat Plîngău la o emisiune televizată.

Fostul lider al Platformei „Demnitate și Adevăr” (DA) a precizat că decizia de a deveni deputat neafiliat a fost anunțată încă din luna iulie și că poziția sa nu este una schimbătoare.

„A fost o campanie extrem de dificilă. În această campanie s-a implicat foarte multă lume, oameni care și-au pus speranța și au depus efort, deși nu sunt membri PAS. Foarte mulți cetățeni care nu au nicio legătură cu partidele politice au muncit în această campanie, în speranța ca la putere să nu vină forțele proruse și ca țara să continue parcursul european. Noi, față de aceste voturi, avem o datorie enormă, mai ales ținând cont de emoția și sufletul depus”, a spus Plîngău.

Președintele PAS, Igor Grosu, a explicat că nu a existat nicio solicitare ca Dinu Plîngău și Stela Macari să rămână membri ai fracțiunii PAS după includerea lor pe lista partidului pentru alegeri.

„Când au fost incluși pe listă, n-a fost cerința sau îndemnul ca ei să devină membri. Sunt și alți membri în echipă care nu sunt membri de partid și noi respectăm decizia lor. Pentru noi contează să fim valoric pe aceeași undă. Am văzut asigurări publice din partea lor că vor susține Guvernul și agenda de integrare europeană și am luat act de această poziție”, a declarat Grosu.

Republica Moldova și-a ales noul Parlament pe 28 septembrie 2025. PAS a obținut peste 50% din voturi, ceea ce înseamnă 55 de mandate din totalul de 101. Totuși, fracțiunea ar putea fi formată din 53 de deputați, după ce Dinu Plîngău și Stela Macari au anunțat că vor activa ca independenți.

Plîngău a reiterat că acest fapt nu schimbă direcția politică a legislativului și că votul său va fi unul constant pentru agenda proeuropeană și reformele așteptate de cetățeni.