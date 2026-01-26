Social

Diana Șoșoacă, la Cenei, după moartea lui Mario Berinde: Criminalii nu se schimbă

Diana Șoșoacă, la Cenei, după moartea lui Mario Berinde: Criminalii nu se schimbăDiana Șoșoacă. Sursă foto: Captură video
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a mers la Cenei, localitatea unde a avut loc uciderea lui Mario Berinde, iar ulterior a ajuns la Sânmihaiu Român, unde minorul de 13 ani implicat în caz a fost dus de părinți să locuiască la bunici. Totodată, aceasta a asistat la discuțiile din Consiliul Local Sânmihaiu Român și le-a explicat localnicilor care sunt obligațiile DGASPC în cazul minorului de 13 ani.

Diana Șoșoacă: Criminalii nu se schimbă

Europarlamentarul a declarat că astfel de crime au loc în străinătate aproape zilnic, atrăgând atenția că fenomenul este unul frecvent.

Totodată, Șoșoacă a susținut că acești copii nu se pot schimba și a spus că, cel mai probabil, minorul de 13 ani va mai comite și alte fapte.

„În timp ce DGASPC-ul nu se ocupă de cazul acestui băiat care, efectiv, are probleme psihice grave, există premeditare și omor. Probabil că există un abuz psihoemoțional încă din familie. Din toată cazuistica mea și tot ceea ce am citit, în 99% din cazuri e abuz din familie. E posibil să fie și abuz sexual din partea tatălui. Cam astea sunt reacțiile unui copil”, a mai adăugat aceasta.

Măsurile luate de DGASPC Timiş

DGASPC Timiş a fost sesizată pe 21 ianuarie 2026 de către IPJ Timiș – Serviciul Investigații Criminale cu privire la cazul petrecut pe 19 ianuarie 2026, în localitatea Cenei, județul Timiș, când trei minori au fost implicați în săvârșirea infracțiunii de omor cu premeditare și profanare de cadavre asupra unui alt minor. Începând din 21 ianuarie și până în prezent, reprezentanții DGASPC Timiș au participat la toate audierile minorilor implicați în acest caz, inclusiv la audierile minorului suspectat că ar fi distribuit substanțe interzise celorlalți trei minori.

Având în vedere că unul dintre minori are 13 ani și, potrivit legislației în vigoare, nu răspunde penal, Comisia pentru Protecția Copilului Timiș a decis instituirea măsurii de protecție specială a supravegherii specializate în familie, prevăzută de art. 59 lit. c) din Legea nr. 272/2004, republicată. Pe tot parcursul acestei perioade, familia minorului a colaborat cu autoritățile.

Reprezentanții DGASPC Timiș au menținut permanent legătura cu familia și cu copilul, urmând ca, în funcție de rezultatele evaluărilor, acesta să fie inclus în programe specifice, precum consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere familială sau reabilitare medicală.

Crima din localitatea Cenei

Trei adolescenți, cu vârste de 15, 15 și 13 ani, și-au ucis un coleg cu lovituri de topor, crima având loc în localitatea Cenei.

Cei doi băieți de 15 ani au fost reținuți de polițiști, însă unul dintre ei nu este implicat în comiterea faptei, fiind cercetat doar pentru complicitate la profanarea cadavrului. Minorul de 13 ani, autorul crimei, se află în libertate.

1
Proiecte speciale