Dialog între Coldea și Bolojan, generat de AI: Îți ordonăm să arunci în aer justiția

În urma scandalului care a zguduit sistemul judiciar, mediul online a fost inundat de glume și trimiteri ironice la presupusa influență a clasei politice asupra justiției. Internauții au creat și distribuit în ultimele zile o numeroase mesaje, texte și dialoguri generate cu AI, în care sunt implicate personaje publice aflate atât în centrul unor dosare judiciare, cât și în poziții de putere politică. Un astfel de dialog, atribuit unor figuri cunoscute, circulă în prezent pe rețelele sociale și a atras atenția publicului. În prim plan apare premierul Ilie Bolojan și fostul general SRI Florian Coldea.

În videoclipul distribuit intens pe platformele de comunicare, replicile sugerează o discuție despre influența politică asupra Justiției, incluzând intervenții asupra legislației și schimbări ale unor judecători și procurori-șefi.

De asemenea, personajele fac referire la nume și dosare cunoscute din sistemul judiciar.

Redăm dialogul fictiv:

F.C: Alo, Ilie?

I.B: Da, șefu’, să trăiți, șefu’!

F.C: Bă, trebuie să mă scapi de pușcărie. Fă ceva mai repede.

I.B: Ordonați, șefu’, orice!

F.C: Am vorbit cu cucuveaua Kovesi și îți ordonăm să arunci în aer justiția.

I.B: Cum să fac? Ordonati.

F.C: Modifică legile, să schimbăm judecătorii și procurorii-șefi, că ăștia corecți nu sunt buni pentru noi.

I.B: Și punem ceva genul Portocală (n.r procurorul Portocală - Mircea Negulescu de la DNA Ploiești? E bine, șefu’?

F.C: Da, hai, mișcă-te! De proteste ne ocupăm noi. Scoatem oile în stradă să facem presiune.

I.B: Am înțeles! Să trăiți, domnule general!

F.C: Mișcă-te, că nu prindem Paștele!

Într-un documentar publicat recent, jurnaliștii de la Recorder au explicat că marile dosare de corupție sunt „îngropate în mod sistematic” prin mecanisme puse la punct de-a lungul anilor, inclusiv prin modificări legislative.

Documentarul „Justiție Capturată” urmărește evoluția unor dosare cu prejudicii de zeci sau sute de milioane de euro, în care cei condamnați în primă instanță ar fi fost ulterior achitați definitiv, după procese care s-au întins pe mai mulți ani. Recorder subliniază că astfel de anchete sunt „îngropate în mod sistematic”, pe baza mărturiilor colectate de la magistrați precum Claudiu Sandu, procuror și vicepreședinte al CSM, judecătorul Laurențiu Beșu de la Curtea de Apel București sau procurorul militar Liviu Lascu, dar și de la foști magistrați, printre care Crin Bologa, fost procuror-șef al DNA.

Jurnaliștii au menționat ulterior că au discutat și cu alți judecători și procurori, cărora le-au protejat identitatea din cauza temerilor legate de posibile repercusiuni.

La scurt timp după apariția documentarului, premierul Ilie Bolojan a declarat că aspectele semnalate de Recorder sunt „grave”, cel puțin în modul în care au fost prezentate, și că acestea trebuie verificate cu atenție.

„Să vedem după o perioadă de timp, funcţionând pe o anumită legislaţie, care a fost acceptată la vremea respectivă, care a avut toate validările, să vedem în ce măsură această legislaţie ţine cont de realităţi în aşa fel încât aspectele care ţin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o anumită formulă, durata de soluţionare a proceselor să fie scurtată, aspectele care ţin de delegări, de posibilitatea de intervenţie care să lungească anumite procese, să fie clar reglementate”, a spus Bolojan.