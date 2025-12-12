Dezvăluirile fostului iubit al lui Grace Kelly despre iubirea pierdută

Înainte de a deveni Prințesa de Monaco, Grace Kelly a avut o relație de doi ani cu designerul de modă rus Oleg Cassini. Această perioadă a fost marcată de apropiere și planuri de căsătorie, potrivit declarațiilor făcute de Cassini pentru revista People.

„Până atunci relația noastră fusese platonică, dar ne-am simțit atât de bine împreună încât m-a întrebat ce intenții am. I-am spus că vreau să mă căsătoresc cu ea. Ne-am logodit în secret”, a relatat Cassini, descriind momentele petrecute împreună la Cannes, unde s-a deplasat pentru a o vizita în timpul filmărilor pentru To Catch a Thief.

Cassini a descris-o pe Grace ca fiind „caldă și amuzantă, grijulie și foarte disciplinată în munca ei. Nu rămânea afară după ora 23:00.”

Aceasta arată că relația lor a fost una serioasă și bazată pe respect reciproc, chiar dacă în public părea mai restrânsă.

Relația lor nu a durat, deoarece părinții lui Grace au convins-o să nu se căsătorească cu Cassini.

„Părinții ei au vorbit să nu se mărite cu mine. Nu am mai văzut-o până când mi-a spus că s-a logodit cu Prințul Rainier”, a declarat Cassini.

El a menționat că primul contact dintre Grace și Prințul Rainier a avut loc „ca un material publicitar pentru o revistă”, fără ca el să considere că ar fi început ceva serios între cei doi.

După o întâlnire familială de Crăciun în 1955, Grace și Rainier s-au logodit trei zile mai târziu, surprinzându-i pe toți cei apropiați, inclusiv familia sa.

Cassini a mai explicat cum deciziile familiale și contextul regal au influențat cursul vieții lui Grace: „Părinții ei au convins-o să nu mai facă asta. N-am mai văzut-o până nu m-a sunat să-mi spună că era logodită cu Prințul Rainier.”

Aceasta arată că tranziția lui Grace de la Hollywood la Monaco nu a fost doar rezultatul unei întâlniri romantice, ci și al influenței familiale.

După căsătoria cu Prințul Rainier în aprilie 1956, Grace Kelly a devenit Alteța Sa Serenă Prințesa Grace de Monaco și a renunțat la cariera sa de actriță. În cadrul căsniciei, cuplul a avut trei copii: Prințesa Caroline (1957), Prințul Albert (1958) și Prințesa Stéphanie (1965).

Deși viața ei s-a schimbat complet, amintirile lui Cassini și declarațiile sale oferă o perspectivă asupra unei perioade mai puțin cunoscute, în care Grace Kelly trăia o viață între Hollywood și dragoste, înainte de a păși în lumea regală.