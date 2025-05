Opinii Dezbatere prezidențială Antena 3. Nicușor Dan, învins! A semnat pentru un spital oncologic pediatric. Crin Antonescu, n-a lămurit problema terenurilor din Herăstrău. Elena Lasconi dezvăluie întâlnirea cu Dan-Coldea







Ultima dezbatere prezidențială organizată de Antena 3 CNN, desfășurată miercuri seară la Palatul Parlamentului, a fost a evidențiat câteva momente tensionate și declarații controversate. Un eveniment electoral dominat însă de niște atacuri care vizau probleme imobiliare. Din București...

O să încep cu evaluarea prestațiilor candidaților principali la președinția României. Scoțând în evidență partea negativă, pentru că cele bune o să le tot auziți. Pe bani mulți.

Antena 3. Crin Antonescu l-a scăpat pe Nicușor

Crin Antonescu s-a încălzit mai greu, s-au văzut momentele în care era pregătit să răspundă la întrebări sau atacuri și cele în care improviza. Atacurile la Victor Ponta au fost inutile, nefăcând altceva decât să aducă în atenția publicului un candidat absent. Care nu putea răspunde.

L-a hărțuit eficient pe Nicușor Dan, iar dezvăluirea cu spitalul oncologic a fost un moment spectaculos. Care s-a epuizat ca un foc de artificii. Cred că trebuia să-l transforme în elementul central al dezbaterii, întrucât demonstra emoțional și legal lipsa de preocupare a lui Nicușor Dan față de nevoile oamenilor. S-a relaxat prea repede neînțelegând că reacția mulțumită a suporterilor din sală nu are legătură cu sentimentul celor care se uită la TV.

Întrebare de la Crin Antonescu pentru Nicușor Dan: Domnule Nicușor Dan, acum cinci ani de zile vi s-a solicitat aprobarea pentru construirea unei clinici oncologice pentru copii Sanador, Ați stat în procese, acum doi ani o instanță a pronunțat o decizie definitivă, în doi ani erați obligați să semnați autorizația. Aud, înțeleg, îmi spuneți dacă e adevărat sau nu că totuși azi ați semnat-o după ce am avut discuții publice. Nu mă interessează doar cum un om onest care vrea să lupte cu corupția zice, care vrea să facă într-adevăr domnia legii în România nu respectă de doi ani o decizie a instanței. Vă întreb totuși, v-ați gândit la copiii, tinerii care au fost privați de posibilitatea unui tratament mai bun? De ce faceți aceste lucruri? E un hobby, e un lobby e lentoare în decizii? E altceva? Ce e?

Nicușor Dan, reacții întârziate

Nicușor Dan s-a comportat ca un candidat la Primăria Capitalei (extrem de inspirată afirmația lui Chris Terheș că România are o Capitală, nu Capitala are o Românie) a parat atacurile, uneori a încercat un “spin” stângaci, dar a scăpat din chingile subiectelor incomode întrucât contracandidații l-au lăsat...

Nu a venit cu nimic nou, ci doar aceea rezistență aproape fizică de a rezista atacurilor. Pentru un “creier” în matematică are reacții ușor întârziate atunci când este pus în dificultate. Dacă este să găsesc un defect constant al prestațiilor sale este acela al improvizațiilor copilărești.

Lasconi îl copiază pe Ponta

Elena Lasconi a încercat să profite la maxim de ultima dezbatere. Cred că dacă avea sprijinul USR ar fi fost un candidat eficient, așa se vedea resemnarea, dar și furia împotriva beneficiarului complotului: Nicușor Dan. S-a portretizat într-un mod mult prea roz, încercând să facă un contrast eficient. Oricum mi s-a părut amuzant să-l acuzi pe Victor Ponta de plagiat, dar să-i preiei cuvânt cu cuvânt răspunsul pe care l-a dat acesta la întrebarea ce ar discuta cu Donald Trump.

Ca o concluzie generală s-a văzut improvizația, venită din lipsa de antrenament media, găurile din pregătirea concretă de președinte, ca urmare a lipsei de dezbateri reale. Am auzit și multe agramatisme, multe lucruri ilogice și fraze ratate. Dar asta face parte din viața de zi cu zi.

Participarea candidaților la Antena 3

Din cei 11 candidați înscriși în cursa prezidențială, doar 7 au participat la această dezbatere: Crin Antonescu, Nicușor Dan, Elena Lasconi, Lavinia Șandru, Daniel Funeriu, Cristian Terheș, John Ion Banu Muscel. Au absentat Victor Ponta, George Simion, Silviu Predoiu și Sebastian Popescu. Victor Ponta a invocat motive personale și a susținut că nu a fost invitat, deși Mihai Gâdea a spus că l-a invitat .

Momente tensionate și declarații notabile

Dezbaterea a fost marcată de un schimb dur (și lung) de replici între Crin Antonescu și Nicușor Dan. S-a reluat povestea terenurilor cedate în Herăstrău unor rechini imobiliari. De această dată Crin Antonescu a fost mult mai combativ și reușit să pună degetul pe găurile din argumentația lui Dan. Dar nu suficient, la final neînțelegându-se cine ce a furat și dacă a furat.

În contraatac, Antonescu l-a acuzat pe Dan că a întârziat nejustificat autorizarea unei clinici oncologice pentru copii, în timp ce Dan a replicat că a respectat procedurile legale și a criticat lipsa de viziune a guvernelor anterioare în domeniul sănătății. Dar aseară am aflat că ieri Nicușor Dan a semnat autorizația de construcție.

Elena Lasconi dezvăluie întâlnirea Dan-Coldea

Elena Lasconi a avut câteva momente importante. În primul din ele a lămurit ce a promis: „Sunt multe presiuni care s-au făcut la adresa mea, despre multe o să vorbesc mai încolo. Am luat o decizie importantă, a fost o decizie de preşedinte când nu eram preşedinte. Faptul că azi nu sunt preşedinte mi se datorează faptului că am coloană vertebrală şi am caracter. Am avut o discuţie cu liderii partidelor la guvernare, dar nu voi da nume, ca să pun un anumit om şef la SRI. Şi am refuzat. Eu nu tranzacţionez. Mie nu îmi trimite nimeni… Era după primul tur şi să fac o promisiune”, a spus Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.

După ce l-a întrebat pe Primarul General dacă s-a întâlnit cu Florian Coldea de mai multe ori nu a primit un răspuns,

Apoi într-un nou moment inedit când i-a cerut lui Nicușor Dan să jure pe Biblie că nu a mințit, gest care a stârnit reacții diverse în rândul publicului.

Au fost mai multe declarații, dar ne oprim aici.