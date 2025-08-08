International Dezarmarea Hezbollah, discutată de guvernul din Liban







Guvernul libanez s-a întâlnit din nou pentru a discuta despre dezarmarea Hezbollah, deși anterior a respins aceste solicitări formulate în mare parte de Statele Unite, transmite Al Jazeera.

Premierul libanez Nawaf Salam a anunțat joi că executivul a aprobat „obiectivele” unei propuneri americane care prevede ca dreptul de a deține arme să aparțină exclusiv statului. Decizia a provocat nemulțumiri, iar numeroși libanezi au protestat în stradă.

Ministrul libanez al Informațiilor a precizat anterior că, deși guvernul a aprobat obiectivele propunerii americane de dezarmare a Hezbollah până la finalul anului și de oprire a operațiunilor militare israeliene în țară, nu au fost stabilite termene concrete.

Mahmoud Komati, șeful adjunct al Consiliului Politic al Hezbollah, a descris decizia guvernului libanez drept un „marș în umilire” și o capitulare în fața Israelului și Statelor Unite.

„Nu există niciun stat sau guvern în lume care să se confrunte cu rezistența pe propriul teritoriu în timp ce inamicul este încă acolo, ocupând pământul și efectuând agresiuni zilnice împotriva Libanului”, a spus Komati pentru Al Jazeera Mubasher.

Discuțiile au avut loc la două zile după ce guvernul a anunțat intenția de a limita deținerea armelor la șase forțe oficiale până la sfârșitul anului. Blocul parlamentar al Hezbollah a acuzat executivul că „acceptă cererile americane” care ar favoriza interesele Israelului.

Potrivit a trei surse politice citate de Reuters, reprezentanții Hezbollah din guvern și aliații lor musulmani șiiți s-au retras de la ședință, în semn de protest față de propunerea de dezarmare a grupării.

Acțiunile autorităților de la Beirut împotriva Hezbollah au urmat după insistențele trimisului american Tom Barrack, care a prezentat guvernului propuneri detaliate și un calendar pentru dezarmarea grupării.

Aceste demersuri au fost făcute în condițiile în care Israelul a continuat să încalce armistițiul din noiembrie, semnat cu Libanul pentru a pune capăt unui conflict de peste un an, ce a culminat anul trecut cu două luni de război intens.