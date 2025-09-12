Deținuți politici eliberați în Belarus. Acordul cu SUA schimbă regulile jocului

Un acord neașteptat între Washington și Minsk a dus joi la eliberarea a 52 de deținuți politici, printre care și un angajat diplomatic al Uniunii Europene.

Decizia autorităților belaruse, motivată de ridicarea unor sancțiuni americane asupra companiei aeriene naționale, a fost salutată la nivel internațional, deschizând noi perspective în relațiile dintre Occident și regimul condus de Aleksandr Lukașenko.

Eliberarea celor 52 de deținuți politici marchează un moment de cotitură într-un climat tensionat între Belarus și comunitatea internațională.

Printre cei puși în libertate s-a numărat și Mikalai Khilo, membru al personalului delegației UE la Minsk, condamnat în ianuarie la patru ani de detenție într-o colonie penală.

Conform organizației pentru drepturile omului Viasna, Khilo fusese reținut după ce ar fi „insultat” liderul autoritar al țării, Aleksandr Lukașenko.

Decizia a fost rezultatul unei medieri diplomatice în care Washingtonul a jucat un rol central. Acordul a presupus ridicarea sancțiunilor impuse companiei aeriene de stat Belavia, în schimbul eliberării deținuților.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat pe rețelele sociale că Mikalai Khilo a ajuns în siguranță la reprezentanța Uniunii Europene din Vilnius și a mulțumit administrației americane pentru sprijin.

Potrivit unui oficial european care a solicitat anonimatul, Khilo fusese reținut direct în fața sediului misiunii UE de către serviciul de securitate KGB din Belarus, un gest catalogat de diplomați drept „provocare flagrantă”.

Eliberarea lui și a altor persoane a fost primită cu bucurie de familii, dar și cu prudență de organizațiile civice.

Viasna a reamintit că, în ciuda progresului aparent, peste 1.100 de deținuți politici continuă să fie încarcerați în Belarus.

Din perspectiva ONG-urilor internaționale, eliberările selective nu rezolvă problema sistemică a represiunii.

În același timp, companiile aeriene europene și-au exprimat îngrijorarea că ridicarea sancțiunilor asupra Belavia ar putea diminua presiunea economică exercitată până acum asupra regimului Lukașenko.

Eliberarea deținuților politici reprezintă o oportunitate pentru o eventuală recalibrare a relațiilor dintre Minsk și Occident.

Totuși, analiștii avertizează că gestul ar putea fi mai degrabă o strategie tactică a liderului belarus, menită să obțină avantaje economice și diplomatice imediate, fără a modifica structura represivă a regimului.

La nivel regional, acordul întărește rolul Statelor Unite ca mediator între Uniunea Europeană și statele cu regimuri autoritare din est. Pentru Bruxelles, cazul Khilo devine un precedent care ar putea influența viitoarele negocieri privind prizonierii politici din Belarus.

Pe plan social, familiile celor eliberați primesc o gură de oxigen, însă miile de persoane încă deținute mențin subiectul pe agenda publică internațională.