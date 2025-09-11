International Putin a cerut păpuși în camera sa de hotel din Beijing. Ce este Labubu







Un videoclip recent difuzat de presa rusă a oferit o imagine neașteptată din culisele vizitei lui Vladimir Putin în China.

Deși președintele rus este cunoscut pentru imaginea sa de lider autoritar și rigid, imaginile apărute au dezvăluit o latură diferită: în camera de hotel rezervată pentru el în Beijing au fost expuse păpuși și figurine Labubu, personaje colorate extrem de populare în cultura contemporană chineză.

Momentul a stârnit interes și uimire la nivel internațional, iar detaliul aparent minor a fost analizat ca un simbol al apropierii tot mai vizibile dintre Moscova și Beijing.

În înregistrările distribuite de jurnalistul Pavel Zarubin, angajat al televiziunii publice ruse, se poate observa că reședința temporară a președintelui rus a fost decorată cu diverse obiecte de inspirație chinezească.

Printre acestea, figurinele Labubu au atras atenția delegației ruse, dar și a publicului internațional. Aceste jucării create de artistul hongkonghez Kasing Lung au devenit în ultimii ani un fenomen cultural global, simbolizând o estetică jucăușă, copilărească, dar și sofisticată, colecționată de fani din întreaga lume.

Prezența lor în camera liderului rus contrastează cu imaginea de „om puternic” pe care Kremlinul o promovează constant.

Dincolo de aspectul anecdotic, episodul sugerează o tentativă de a construi o punte simbolică între Rusia și cultura chineză, prezentată nu doar prin arme sau parade militare, ci și prin obiecte care cuceresc publicul tânăr.

Putin s-a aflat în China timp de patru zile, participând la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai și la parada militară organizată la Beijing. Evenimentele au fost prezentate de Kremlin drept „fără precedent”, subliniind importanța cooperării dintre cele două puteri.

În timpul vizitei delegației ruse în camera de hotel a președintelui, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost surprins întrebând în glumă „Unde e Labubu?”, după ce colega sa, ministrul Agriculturii, Oksana Lut, a ridicat o păpușă pentru a o examina mai atent. Ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a imitat chiar zâmbetul celebrului personaj, moment surprins de camerele de filmat și distribuit ulterior online.

😂 'Where Are The Labubus' - Lavrov The Russian Foreign Minister seemed a little disappointed to find the trendy toys were absent from Putin's Beijing residence. Report by Russia 1's Zarubin. pic.twitter.com/9x0hjbzngh — RT_India (@RT_India_news) September 8, 2025

Aceste imagini au devenit rapid virale, fiind analizate în presa internațională nu doar ca o curiozitate, ci și ca un indicator al felului în care Rusia dorește să fie percepută în relația cu China.

Labubu, descris de agenția de presă Xinhua drept un „ambasador al culturii chineze cool”, nu este doar un produs de divertisment, ci un simbol al creativității și al succesului economic.

Figurinele se vând la prețuri record la licitații, unele exemplare depășind 150.000 de dolari. Faptul că aceste obiecte au fost expuse în spațiul rezervat președintelui rus poate fi interpretat ca o strategie subtilă a Beijingului de a-și promova soft power-ul în fața unui partener strategic.

În același timp, pentru Rusia, asocierea cu un fenomen cultural pozitiv precum Labubu ar putea fi un mijloc de a contrabalansa imaginea dură și izolată pe care o are la nivel global, în special în contextul războiului din Ucraina.

Dacă pentru publicul occidental episodul pare o simplă anecdotă, pentru publicul chinez prezența acestor figurine în spațiul liderului rus transmite un mesaj de apropiere și apreciere a culturii locale.