Politica Declarații controversate de la Paris făcute de Simion: Un scenariu discutat a fost să fiu omorât







George Simion a făcut mai multe declarații la Paris înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale, respingând acuzațiile de simpatie față de Vladimir Putin și acuzându-l pe Emmanuel Macron de ingerințe în procesul electoral din România.

Candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile prezidențiale, George Simion, a susținut vineri, 16 mai 2025, o conferință de presă la Paris, cu două zile înainte de turul al doilea al scrutinului. Simion a respins acuzațiile de simpatie față de liderul de la Kremlin și a declarat că susține suveranitatea Ucrainei.

„Eu am fost acuzat că sunt prietenul lui Vladimir Putin. E fals. Nu sunt prietenul sau admiratorul lui Vladimir Putin. Rușii au început un război împotriva Ucrainei. O să reprezint România. România a contribuit la eforturile pentru a proteja Ucraina. Suntem o țară care a suferit mult. Ei au ocupat țara noastră. Au luat teritoriile noastre. Bunicii noștri au fost uciși. Acest război trebuie să se oprească”, a afirmat George Simion.

Simion acuză intervenția lui Emmanuel Macron: „Nu este treaba voastră”

În cadrul aceleiași conferințe, Simion a adresat critici directe președintelui Franței, Emmanuel Macron, pe care l-a acuzat că ar încerca să influențeze alegerile din România.

„A făcut-o în decembrie, o face din nou prin ambasadorul francez, iar mesajul meu e foarte clar: înapoi. Nu este treaba voastră, nu este treaba lui Vladimir Putin, nu este treaba lui Vladimir Zelenski, nu este treaba lui Donald Trump să se implice în voința suverană a poporului român”, a declarat George Simion.

Avertismente legate de securitatea candidaților: „Putem fi atacați sau omorâți”

George Simion a adus în discuție și posibile scenarii violente legate de campania electorală, afirmând că există riscuri la adresa vieții candidaților.

„Puteți să vă imaginați că după ce au anulat alegerile orice se poate întâmpla și am luat în calcul toate scenariile posibile de care ei sunt în stare, pentru că vor să se agațe de putere. Am trecut prin pericole serioase, dar am reușit să trecem peste ele. Unul dintre cele mai discutate scenarii a fost că eu sau oponentul meu putem fi atacați sau chiar omorâți. Așa că statul român ne asigură servicii de pază și securitate”, a declarat liderul AUR.

Această afirmație vine în contextul unei retorici accentuate privind securitatea procesului electoral și integritatea alegerilor.

Criticat de presa franceză: „Vă prefaceți că îl criticați pe Putin”

Declarațiile lui George Simion au fost întâmpinate cu reacții critice din partea presei franceze. Un jurnalist de la postul CNews i-a adresat direct o observație în timpul conferinței de presă.

„Vă prefaceți că îl criticați pe Putin, dar folosiți exact argumentele lui Vladimir Putin”, i-a spus reporterul.

Acest schimb de replici a avut loc în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, în prezența mai multor jurnaliști internaționali.

Context tensionat înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale

Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România este programat pentru duminică, 18 mai 2025. În diaspora votul a început de vineri. Simion a obținut 40,96% din voturi în primul tur, în timp ce Nicușor Dan a intrat în turul doi cu 20,99%, conform datelor oficiale.

Declarațiile făcute de Simion la Paris au loc într-un climat politic tensionat, în care temele de securitate, influențele externe și participarea diasporei joacă un rol important.

Acuzații privind listele electorale: „Sunt peste un milion de persoane decedate”

George Simion a ridicat și problema actualizării listelor electorale, afirmând că există peste un milion de persoane decedate înregistrate încă oficial ca votanți.

„Sunt peste un milion de persoane decedate pe listele electorale. Nu s-au curățat listele”, a precizat el, fără a prezenta însă documente oficiale în sprijinul acestei afirmații.

Reacția autorităților și lipsa unor dovezi clare

Până la această oră, nici Biroul Electoral Central (BEC), nici Autoritatea Electorală Permanentă nu au confirmat existența unor disfuncționalități majore privind listele electorale. De asemenea, nu au fost lansate investigații oficiale privind eventuale ingerințe străine în procesul de vot. MAI și MAE au transmis un comunicat prin care critică în termeni duri afirmațiile făcute de George Simion.

Reprezentanții AEP au reiterat, în declarații anterioare, că „datele privind listele electorale permanente sunt actualizate lunar, iar serviciile consulare transmit date privind decesele înregistrate în străinătate către autoritățile române”.