Decizie surprinzătoare luată de Gigi Becali în privința lui Valentin Crețu

Valentin Crețu ar putea continua la FCSB și după expirarea actualului contract, potrivit declarațiilor făcute de patronul clubului, Gigi Becali.

Finanțatorul formației roș-albastre a afirmat că fundașul dreapta în vârstă de 37 de ani rămâne unul dintre jucătorii pe care îi apreciază cel mai mult din actualul lot și că intenționează să îi prelungească înțelegerea.

Valentin Crețu are contract cu FCSB până în decembrie 2026, însă Becali a lăsat de înțeles că fotbalistul ar putea continua la echipă și după această dată.

Declarațiile patronului au venit la scurt timp după meciul dintre UTA Arad și FCSB, încheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 4-2.

Patronul FCSB a vorbit despre evoluțiile lui Valentin Crețu și despre modul în care acesta s-a integrat în cadrul echipei.

„Știi care e treaba? Când ajungi la 35 de ani și ai făcut aproape milionul, ei nu mai… Vezi, la Crețu e altceva. Crețu nu are milionul. Dar Crețu și-a făcut situația familială, că are o familie frumoasă, două fete și o nevastă, și se iubesc. El și-a făcut la bătrânețe situația. El cu mine și le-a făcut pe toate.

El nu avea. El de când a venit la FCSB și-a făcut situația familiei. Avea 2000 de euro pe lună când a venit. După care 5 mii, 7, 13, 15. Și-a luat apartament în Pipera. E un om care își dă viața.(n.r. – Îl mai țineți pe Crețu?) Normal că îl țin. Își face omul treaba”, a declarat Gigi Becali.

Fundașul dreapta a ajuns la FCSB în vara anului 2019. Transferul său a fost realizat de la Gaz Metan Mediaș, clubul care evolua atunci în prima ligă.

Pentru aducerea jucătorului, Gigi Becali a plătit aproximativ 125.000 de euro.

De atunci, Valentin Crețu a devenit unul dintre jucătorii experimentați din lotul roș-albaștrilor și unul dintre fotbaliștii care au rămas constant în echipă în ultimii ani.

Valentin Crețu evoluează la FCSB de aproximativ șapte ani și a adunat un număr mare de apariții în tricoul roș-albastru.

În această perioadă, fundașul dreapta a disputat 235 de meciuri pentru club.

În aceste partide, Crețu a marcat un gol și a oferit 21 de pase decisive.

Experiența acumulată în această perioadă l-a transformat într-unul dintre jucătorii cu vechime din actualul lot al echipei.

În perioada petrecută la FCSB, fundașul dreapta a reușit să câștige mai multe trofee cu echipa.

Printre acestea se numără două titluri de campion al României.

De asemenea, Valentin Crețu are în palmares și o Cupă a României, precum și două Supercupe ale României.

Performanțele obținute în această perioadă îl plasează printre jucătorii cu cele mai multe trofee din actualul lot al clubului.

Evoluțiile din tricoul FCSB i-au oferit lui Valentin Crețu și oportunitatea de a ajunge la echipa națională a României.

Fundașul dreapta a fost convocat la reprezentativa României și a adunat până acum două selecții.

Pentru un jucător care a ajuns la FCSB la o vârstă relativ înaintată pentru fotbalul de performanță, această convocare a reprezentat un moment important al carierei.

În cadrul echipei, Valentin Crețu este cunoscut sub porecla „Gladiatorul”.