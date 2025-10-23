EVZ Special

De la știință la sens: fondatoarea și coachul Longevity Clinic explică secretele longevității

De la știință la sens: fondatoarea și coachul Longevity Clinic explică secretele longevității

Invitații de astăzi ai podcastului „Capital de sănătate”, realizat de Sorin Andreiana, sunt Raluca Prodan, fondatoarea Longevity Clinic, prima clinică de longevitate din România, și Sorin Cantor, coach de longevitate acreditat internațional.. Tema discuției: cum se construiește o viață lungă, fericită și cu sens.

„Primii doi factori ai longevității sunt relațiile sociale și relația cu partenerul”, spune Sorin Cantor. „Oamenii care rămân conectați la ceilalți trăiesc mai mult și mai frumos. În zonele albastre din lume, secretul nu e dieta, ci comunitatea.”

Pentru Raluca Prodan, cheia e „ikigai-ul japonez” – acel sens personal care dă direcție vieții. „Secretul longevității este o viață cu sens, să faci ceea ce îți place. Când ai un scop, o familie care te susține și o comunitate care te inspiră, corpul reacționează pozitiv. E energie pură.”

Longevity Clinic propune și un cadru concret: programe anuale (12.000 lei/an) și pachete de 6 luni, cu testare genetică, biochimie, coaching, nutriție și suplimentare adaptată. „Conținutul diferă de la persoană la persoană, pentru că medicina personalizată nu poate fi standardizată”, spune Raluca.

Platforma de telemedicină și rețeaua de navigatori de pacienți asigură accesul din orice oraș al țării. „Pacientul poate fi monitorizat online, iar analizele pot fi recoltate aproape de casă. Într-o lume grăbită, longevitatea trebuie să fie accesibilă.”

„Echilibrul e totul”, concluzionează Sorin Cantor. „Să te ridici de pe scaun, să te bucuri de mișcare și să trăiești în armonie cu tine și cu ceilalți. Acolo începe adevărata prevenție.”

 

