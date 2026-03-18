De ce unele mașini consumă mai mult combustibil iarna decât vara

Iarna, mulți șoferi observă că aceeași mașină ajunge să consume mai mult combustibil decât în lunile calde. Diferența nu ține de un singur factor, ci de mai multe condiții care apar odată cu scăderea temperaturilor.

Motorul ajunge mai greu la temperatura optimă

Unul dintre principalele motive este faptul că, la temperaturi scăzute, motorul nu funcționează la parametri optimi imediat după pornire. Potrivit FuelEconomy.gov, uleiul de motor și alte fluide din transmisie sunt mai vâscoase la temperaturi scăzute, iar frecările interne cresc. În aceste condiții, motorul are nevoie de mai mult combustibil până când ajunge la temperatura normală de funcționare.

Potrivit Departamentului pentru Energie al SUA, în trafic, consumul unei mașini pe benzină poate fi cu aproximativ 15% mai mare la -6,7 grade Celsius decât la 25 de grade Celsius. Pe trasee scurte, de circa 5-6 kilometri, scăderea eficienței poate fi și mai mare, deoarece o parte importantă din drum este parcursă cu motorul încă rece.

Ulei motor. Sursa foto: Freepik

Drumurile scurte și perioadele de staționare cu motorul pornit cresc consumul de combustibil

Iarna, multe deplasări sunt însoțite de câteva minute de staționare cu motorul pornit, pentru dezaburirea geamurilor sau încălzirea mașinii. FuelEconomy.gov arată că staționarea cu motorul pornit reduce eficiența, deoarece mașina consumă combustibil fără să se deplaseze. În plus, atunci când deplasările sunt scurte, motorul nu ajunge să funcționeze suficient timp la temperatura optimă, iar consumul mediu crește.

Tot iarna sunt folosite mai des degivrarea lunetei, ventilatorul, farurile, scaunele încălzite și alte echipamente electrice. Această cerere suplimentară de energie pune presiune pe sistemul electric al mașinii, iar alternatorul trebuie să muncească mai mult, lucru care se reflectă și în consum.

Aerul rece și anvelopele cresc rezistența la înaintare

Temperaturile joase influențează și deplasarea mașinii pe drum. Aerul rece este mai dens decât aerul cald, iar acest lucru mărește rezistența aerodinamică, mai ales la viteze mai ridicate, potrivit Energy.gov. În paralel, presiunea din anvelope scade odată cu răcirea vremii, iar o anvelopă insuficient umflată opune o rezistență mai mare la rulare.

Anvelope. Sursa foto: Freepik

Anvelopele cu presiune prea mică pot duce la creșterea consumului de combustibil, pe lângă o uzură mai rapidă. În schimb, menținerea presiunii corecte în anvelope contribuie la reducerea consumului. În sezonul rece, acest aspect devine mai important decât vara, deoarece variațiile de temperatură sunt mai mari.

Compoziția carburantului de iarnă poate influența autonomia

Benzina de iarnă poate avea o energie ușor mai mică pe litru decât cea utilizată în sezonul cald. Diferența nu reprezintă, de regulă, principala cauză a consumului mai mare, însă se adaugă celorlalți factori care apar iarna.

În plus, compoziția acestui tip de combustibil este adaptată temperaturilor scăzute, astfel încât motorul să pornească mai ușor atunci când este foarte frig. Aceste ajustări tehnice sunt obișnuite în sezonul rece și fac parte din modul în care carburantul este formulat pentru iarnă.

