De ce există o gaură în mânerul tigăilor. Este prezentă pe numeroase tigăi și cratițe și, cel mai probabil, ai folosit-o măcar o dată pentru a agăța vasul într-un suport. Gaura aflată la capătul mânerului poate avea însă și o altă utilizare practică în timpul gătitului. Prin ea poate fi sprijinit mânerul unei linguri de lemn sau al unei spatule, astfel încât ustensila folosită pentru amestecarea mâncării să nu mai fie așezată direct pe blatul de bucătărie.

Este unul dintre acele mici trucuri de bucătărie care au devenit populare tocmai pentru că folosesc un element aflat deja pe obiectele pe care le avem în casă.

Rolul cel mai evident al orificiului de la capătul mânerului unei tigăi este unul foarte simplu: permite agățarea vasului.

Tigăile și cratițele pot fi astfel depozitate pe cârlige sau pe suporturi speciale, fără a ocupa atât de mult spațiu în dulapuri.

Aceasta rămâne și explicația cel mai ușor de verificat pentru existența găurii. Nu toate modelele au aceeași formă, iar unele orificii sunt prea mici pentru a susține în mod eficient o ustensilă de bucătărie.

Totuși, la multe tigăi și cratițe există și o utilizare secundară foarte practică. Publicația americană The Kitchn arată că orificiul din mâner poate fi folosit pentru susținerea lingurii sau a spatulei în timpul preparării mâncării, în funcție de forma vasului și de dimensiunea ustensilei.

De ce există o gaură în mânerul tigăilor. Principiul este extrem de simplu. După ce amesteci mâncarea, introduci capătul mânerului lingurii prin gaura tigăii. Lingura poate rămâne astfel sprijinită, cu partea care a intrat în contact cu mâncarea poziționată deasupra vasului.

Avantajul este că sosul, uleiul sau alte lichide rămase pe lingură nu mai ajung direct pe blatul de bucătărie.

În funcție de poziție, o parte dintre picături pot ajunge chiar înapoi în vas. În acest fel nu mai este nevoie de o farfurie separată sau de un suport special pentru lingura utilizată în timpul gătitului.

Trucul funcționează cel mai bine cu lingurile din lemn sau cu spatulele care au mânere relativ subțiri. Ustensilele foarte groase nu vor încăpea în toate orificiile, iar forma mânerului tigăii poate face diferența. The Kitchn atrage atenția tocmai asupra acestui aspect: metoda nu funcționează pentru orice combinație de tigaie și lingură, fiind dependentă de dimensiunea și forma celor două obiecte.

Ideea că fiecare producător a creat gaura special pentru a ține lingura trebuie însă tratată cu prudență. Rolul pentru agățare este cert și apare inclusiv în descrierile unor produse. Folosirea drept suport pentru ustensilă este mai degrabă o funcție suplimentară foarte utilă pe anumite modele.

Există tigăi cu găuri circulare mici, altele cu deschideri ovale și chiar modele în care forma mânerului face imposibilă fixarea unei linguri. Publicația germană myHOMEBOOK prezintă aceeași utilizare dublă: orificiul permite depozitarea vasului prin agățare, dar poate fi folosit și pentru sprijinirea lingurii în timpul gătitului.

Există și o precauție importantă. La tigăile cu mâner metalic care au fost introduse în cuptor sau expuse unei temperaturi ridicate, mânerul poate deveni foarte fierbinte. Într-o asemenea situație, atingerea lui fără protecție trebuie evitată.

Așadar, acel mic orificiu pe lângă care probabil ai trecut de sute de ori are o explicație simplă pentru existența sa, dar poate avea și o întrebuințare neașteptat de utilă. Pentru cei care gătesc frecvent și nu vor să lase lingura murdară pe blat sau să folosească de fiecare dată o farfurie separată, mânerul tigăii poate deveni un suport aflat chiar la îndemână.