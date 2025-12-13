De ce e bine să pui cactuși pe pervazul ferestrelor în sezonul rece

Pe timpul iernii, când zilele devin tot mai scurte și temperaturile scad, puțini se gândesc că un simplu cactus plasat pe pervazul ferestrei poate aduce multiple beneficii. Aceste plante nu doar că înfrumusețează spațiul, dar contribuie și la crearea unui microclimat mai plăcut în interior, potrivit experților de la everest.co.uk.

Cactușii sunt renumiți pentru rezistența lor la frig și pentru capacitatea de a stoca apă, ceea ce îi face extrem de ușor de întreținut pe timpul sezonului rece. Plasați pe pervaz, ei pot ajuta la reglarea umidității și la absorbția unei părți din excesul de căldură emanat de calorifere, contribuind la un aer mai proaspăt în cameră.

Gospodăriile ar trebui să acorde o atenție constantă eliminării excesului de umiditate, deoarece acumularea acesteia creează condiții ideale pentru apariția mucegaiului, care se dovedește mult mai dificil de înlăturat odată instalat. Deși există pe piață dezumidificatoare și alte dispozitive tehnologice costisitoare, există și metode simple și accesibile pentru a reduce condensul din locuințe.

Printre soluțiile naturale se numără și plantele de apartament, cum ar fi cactușii. Potrivit companiei Everest, anumite plante nu doar că înfrumusețează spațiul, dar contribuie și la îmbunătățirea calității aerului și la scăderea nivelului de umiditate.

David Domoney, horticultor, a explicat de ce sunt așa de rezistenți cactușii: „Aceste plante de deșert sunt adaptate pentru a supraviețui în condiții extrem de uscate. Au dezvoltat țesuturi speciale și frunze modificate care minimizează pierderea de apă prin transpirație, un mecanism esențial pentru supraviețuirea lor”.

În locuințe, umezeala este un inamic invizibil, dar periculos. Condensul care se formează pe ferestre sau pereți creează un mediu propice pentru mucegai, ce poate afecta sănătatea, provocând alergii sau probleme respiratorii.

Specialistul spune că cea mai eficientă metodă de a reduce umiditatea din interior este fie prin ventilație constantă, fie prin folosirea dezumidificatoarelor.

Totuși, pe lângă aceste soluții tehnice, și ajustările simple din viața de zi cu zi pot face diferența: durata dușurilor, modul în care gătiți, uscarea rufelor pe calorifere sau alegerea tipului de plante de apartament influențează nivelul de umezeală din aer. Prin combinarea acestor măsuri, locuința poate rămâne uscată, sănătoasă și confortabilă chiar și în sezonul rece.

Specialistul afirmă că vegetația din apartament poate absorbi în mod natural excesul de umiditate și anumite substanțe dăunătoare din aer, oferind totodată un cadru vizual plăcut și relaxant.

Potrivit lui Domoney, produsele folosite frecvent în gospodărie, de la spray-uri și soluții de curățat, până la șeminee, pot contribui treptat la acumularea de toxine în spațiile închise.

El subliniază că introducerea plantelor în locuință reprezintă o intervenție simplă, dar cu efecte notabile asupra calității vieții. Plantele, împreună cu microorganismele din pământ, pot diminua nivelul unor poluanți și eliberează oxigen proaspăt, benefic pentru sistemul respirator.

Așadar, cactușii sunt o alegere inspirată pentru pervazul ferestrei, nu doar pentru aspectul lor exotic, ci și pentru beneficiile pe care le pot aduce mediului din locuință, a concluzionat David Domoney.