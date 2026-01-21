Data de 21 ianuarie, ziua în care Principesa Ileana a României a murit

Pe 21 ianuarie, istoria României și a lumii marchează momente esențiale, de la apariții editoriale și evenimente politice dramatice, până la pierderea unor mari personalități. În această zi a încetat din viață principesa Ileana a României, al cărei destin excepțional rămâne un simbol al exilului și al rezistenței morale în secolul XX, potrivit adevărul.ro.

La 21 ianuarie 1991 s-a stins din viață Principesa Ileana a României, ultimul copil în viață al regelui Ferdinand I și al reginei Maria. Viața mezinei din familia regală a României de la acea vreme, a fost marcă de sacrificii și privilegii, principesa trăind printre două războaie mondiale, exilul forțat al familiei sale și viața monahală.

Prin mama sa, Regina Maria, nepoată a reginei Victoria, mezina cuplului regal era înrudită cu marile case domnitoare ale Europei, inclusiv cu familiile regale din Marea Britanie și Rusia. Principesa Ileana era considerată copilul preferat al Reginei Maria, apreciată pentru inteligență, simțul datoriei și empatia față de cei din jur.

Deși crescută în fastul Curții Regale, copilăria principesei Ileana a fost profund marcată de Primul Război Mondial. Chiar și la o vârstă fragedă, a însoțit-o pe mama sa în vizitele prin spitalele pline de soldați răniți și bolnavi, experiență care i-a modelat caracterul și vocația pentru ajutorarea celor aflați în suferință.

Dincolo de educația riguroasă și de simțul datoriei regale, Ileana a fost o fire independentă, sportivă și aventuroasă. A practicat diverse sporturi și s-a dedicat yachtingului, obținând brevetul de căpitan, performanță care a făcut-o singura femeie din România cu această calificare.

Căsătoria principesei Ileana cu arhiducele Anton de Habsburg, pe 26 și 27 iulie 1931 la Castelul Pelișor, a fost bazată pe afecțiune și a atras atenția presei internaționale. Cei doi au avut șase copii, iar Ileana s-a implicat activ în activitatea Crucii Roșii la Castelul Bran, ajutând răniții și refugiații în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

După abdicarea regelui Mihai și instaurarea regimului comunist, Ileana a părăsit România în 1948 și a trăit în Elveția și Statele Unite, unde a trecut prin divorț, a doua căsătorie eșuată și moartea fiicei sale Maria Ileana. Încercată de pierderi, s-a călugărit ca Maica Alexandra și a revenit în România în 1990, murind pe 21 ianuarie 1991, fiind înmormântată la mănăstirea pe care o ctitorise în America.

La 21 ianuarie s-au născut și s-au stins personalități remarcabile, precum Plácido Domingo (1941), mare artist liric, și Paul Allen (1953), cofondator al Microsoft. De asemenea, George Orwell (1950) a murit în această zi, lăsând o moștenire literară și politică de excepție prin romanele sale alegorice și critice.

Istoria marchează pe 21 ianuarie și trecerea în neființă a unor figuri precum Dinu Adameșteanu (2004), arheolog român de prestigiu în Italia, și Vladimir Ilici Lenin (1924), fondatorul Uniunii Sovietice. Totodată, în perioada 21–23 ianuarie 1941, România a traversat Rebeliunea legionară, un episod violent din istoria modernă a țării.