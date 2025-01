Politica Funeriu, despre Călin Georgescu: Echivalentul unui student care-ţi aruncă vorbe goale







Daniel Funeriu, fostul ministru al Educației, explică, în cadrul unei emisiuni de la Prima TV, motivul care l-a determinat să canideze la Preşedinţie. Acesta evidențiază proiectele sale și discută, de asemenea, despre Călin Georgescu, făcând o paralelă între anumiți studenți pe care i-a examinat și fostul candidat independent.

Daniel Funeriu discută despre impactul proiectelor sale

Fostul minsitru al Educației a fost întrebat, în emisiunea Insider Poilitc, despre realizările sale din ultimul deceniu.

„În ultimii 10 ani am fost în casele a 1,4 milioane de români, ai căror copii au luat un bacalaureat cinstit, pe care l-am făcut pentru prima dată în 2011 şi pe care nimeni nu l-a mai schimbat. În ultimii 10 ani am fost în casele a 200.000 de copii, care au făcut un învăţământ profesional pe care l-am regândit şi reînceput în 2012. Am mai fost, cred, în casele a două milioane de români care şi-au dat copiii la clasa pregătitoare.

Şi aici e unul dintre motivele esenţiale pentru care am decis să candidez, pentru că toate ideile cu care am venit în viaţa publică acum 12-13 ani, ele au crescut în societate. Le-am sădit atât timp cât am condus Ministerul Educaţiei şi ele au crescut în societate, la fel ca lupta împotriva imposturii, cu plagiatele, condusă admirabil de Emilia Şercan după ce am plecat din funcţie. Deci cred că, la nivel metaforic, ăsta este răspunsul”, susține acesta.

Unde s-a îndreptat în 2014

De asemenea, Daniel Funeriu a precizat că, după ce a ieșit din viața politică în anul 2014, s-a concentrat pe cercetări și ocupă funcția de înalt consilier al Uniunii Europene pe lângă autorităţile Republicii Moldova.

„Aş spune că e o misiune diplomatică a Uniunii Europene, care sprijină Republica Moldova în drumul său european şi, pe lângă eforturile uriaşe ale celor din Republica Moldova, cred că şi această misiune a ajutat într-un mod semnificativ”, a explicat Danie Funeriu.

El a explicat că, în această competiţie electorală se bazează „foarte mult pe discernământul oamenilor, care, pentru a avea un bun preşedinte, vor evalua, pentru că, vedeţi, ăsta e rolul cetăţenilor”.

„Rezultatul pe care l-a avut Georgescu este inclusiv rezultatul unei oferte electorale foarte slabe

De asemenea, Funeriu a făcut o paralelă între Călin Georgescu și tipul de student care „vine la examen, se dă rotund, scoate două-trei fraze”, dar dacă este „luat la bani mărunți, este gol goi pe dinăuntru”.

„Eu am avut mulţi studenţi, am examinat mulţi studenţi la viaţa mea. Şi cu toţii, cred că aţi avut în an studenţi şmecheri, care veneau la examene, se dădeau acolo rotunzi, scoteau două-trei fraze de te impresionau, spuneai ”Mamă, ce a învăţat ăsta!”, dar dacă îi luai la bani mărunţi, erau goi pe dinăuntru. Şi studenţi de genul ăsta, eu îi picam.

Şi aici o să spun foarte clar, fără niciun ocoliş, Georgescu, de exemplu, este echivalentul unui astfel de student, care vine, îţi aruncă nişte vorbe goale, vorbe în vânt, dacă nu le iei la bani mărunţi - şi nu l-am văzut în vreo dezbatere serioasă - ai impresia că, dom'le, ce-a zis ăsta! Şi cred că rezultatul pe care l-a avut Georgescu este inclusiv rezultatul unei oferte electorale foarte slabe”, susține acesta.

Funeriu: Dacă nu există probe grave împotriva sa, ar trebui să candideze

Mai mult, Funeriu consideră că, la primul tur din 24 noiembrie, candidatul independent „s-a luptat cu doi oameni, fără relief politic, fără vector politic”, făcând referire la Nicolae Ciuc şi Marcel Ciolacu. Acestaa susținut că Elena Lasconi este „o doamnă care a intrat în turul doi cu un scor foarte mic”.

„Deci lipsa unei calităţii a competitorilor politici a dus că, iată, am avut acest val, care eu cred că poate fi stopat şi, de altfel, am cerut-o şi o cer şi aici, la dumneavoastră, Curtea Constituţională să-l lase pe domnul Georgescu să candideze”, completează el.

De asemenea, fostul ministru al Educației a susținut că „dacă nu există probe grave împotriva”, Georgescu ar trebui să candideze, deoarece „preşedintele trebuie să fie o persoană legitimă”.