Daniel David cere bugete mai mari pentru educație și cercetare

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, susține că îmbunătățirea învățământului și a cercetării depinde de alocarea unor bugete mai mari pentru aceste domenii.

David subliniază că nu este „naiv” și nu se așteaptă ca, într-un singur an, bugetele să ajungă la 1% din PIB pentru cercetare și 15% pentru educație. Totuși, el afirmă că este esențial ca aceste bugete să crească treptat, an de an.

Daniel David a declarat la Prima News că a promis sindicatelor un salariu mediu pe economie pentru profesorii debutanți, corelat cu salariile din sănătate, ținând cont de anii de studiu.

Ministrul speră ca promisiunea să fie onorată anul viitor

El recunoaște că această promisiune trebuie onorată, posibil în bugetul de anul viitor, deoarece salariile adecvate sunt esențiale pentru a atrage tineri talentați în educație.

El recunoaște că această promisiune trebuie onorată, posibil în bugetul de anul viitor, deoarece salariile adecvate sunt esențiale pentru a atrage tineri talentați în educație. David subliniază că reforma educației necesită un buget mai mare, dar este realist, admitând că situația economică actuală este dificilă.

«Înţelegem că reforma înseamnă un buget mai mare? Acuma, eu nu sunt naiv, condiţiile economico-financiare nu arată bine

Daniel David sugerează creșteri de salarii graduale

Daniel David nu propune imediat alocări mari, precum 1% din PIB pentru cercetare sau 15% din bugetul național pentru educație, dar sugerează creșteri graduale în următorii patru ani pentru a transforma sistemul educațional.

„Aştept din iarnă să discutăm pe anul viitor un buget de 1% din PIB pentru cercetare şi de 15% din bugetul naţional consolidat pe educaţie.

Peste patru ani putem să gândim un buget apropiat de aceste valori cu creşteri intermediare de la an la an? Fiindcă altfel nu reuşim să schimbăm lucrurile în educaţie”, a spus Daniel David vineri după amiază.

Ministrul subliniază că creșterea salariilor și facilitarea accesului cadrelor didactice în sistemul de învățământ trebuie să vină împreună cu „responsabilități mai mari” din partea acestora, ceea ce va conduce, în mod inevitabil, la o îmbunătățire a calității actului educațional.