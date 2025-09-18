Daniel Băluță, provocat de Ceaușescu să facă un test anti-drog. Ce arată rezultatele analizelor de la spital

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a fost supus mai multor teste antidrog după ce a fost provocat public de protestatarul Marian Ceaușescu. Cei doi s-au deplasat împreună la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, unde edilul a fost testat pentru consumul de substanțe interzise.

Rezultatele inițiale au arătat că Daniel Băluță că ieșit negativ la cocaină, negativ la primul test de marijuana, dar pozitiv la al doilea test de marijuana, cel efectuat prin prelevare de urină.

Pentru a clarifica situația, Daniel Băluță și Marian Ceaușescu au mers împreună la spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Mai exact, Daniel Băluță a acceptat să efectueze un nou set de analize la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Testul realizat în această instituție specializată a confirmat absența consumului de marijuana, potrivit informațiilor făcute publice de Marian Ceaușescu.

Potrivit declarațiilor făcute de Marian Ceaușescu, rezultatul testului a fost negativ, ceea ce indică faptul că edilul nu consumă substanțe interzise.

„A ieșit negativ. Deci primarul Băluță nu se droghează. Nu e cu drogurile”, a declarat activistul Marian Ceuașescu. Acesta a adăugat că intenționează să continue seria de testări neanunțate, următorul vizat fiind primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

În contextul unei creșteri îngrijorătoare a consumului de substanțe interzise în rândul minorilor și tinerilor, Primăria Sectorului 4 a lansat, anul trecut, proiectul „Start Safe”. Inițiativa vizează prevenirea și combaterea dependențelor în rândul adolescenților și copiilor, oferindu-le acces la sprijin specializat.

Proiectul este rezultatul unei colaborări între administrația locală și trei parteneri importanți din domeniul educației și sănătății: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și Asociația „Happy Minds”.

Împreună, aceștia au pus bazele unui program care își propune nu doar tratarea dependenței, ci și reintegrarea socială și emoțională a beneficiarilor. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a subliniat necesitatea abordării directe a acestei probleme, considerând că fenomenul consumului de substanțe interzise nu trebuie ascuns sau ignorat.

În opinia sa, „dependența de substanțe interzise nu mai trebuie să fie un subiect tabu. Este o realitate, o natură care distruge suflete, rupe familii și ucide viitorul.

Daniel Băluță a mai subliniat că susține programul „prin care oferă mai mult decât tratament, oferă ascultare, încredere și cel mai important o cale de întoarcere. Pentru că din dependență se poate ieși cu răbdare, cu sprijin, cu dragoste. Dar nimeni nu trebuie să o facă singur”, a declarat primarul Sectorului 4, potrivit buletin.de/bucuresti