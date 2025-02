Dana Budeanu îl acuză pe Nicușor Dan de înțelegeri cu interlopii: Sunt zeci de plângeri penale

Dana Budeanu îl acuză pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, că ar avea înțelegeri cu grupări interlope, cărora le-ar da autorizații de construcție mai repede decât altor dezvoltatori interesați.

Ea spune că primarul i-ar fi facilitat omului de afaceri Dan Trifu deschiderea unui restaurant în Parcul Tineretului și că ar fi dat autorizații de construcție pentru membrii al Clanului Sportivilor (Cătălin Grigore, omul de afaceri cu care Dana Budeanu l-a pozat pe Nicușor Dan în campania din 2020, când ea o susținea pe Gabriela Firea, candidata PSD - n.red.).

„Nu contează! În 2020 eu am publicat (nimeni din presă nu a vrut și apoi au preluat, adică acoperiții și sclavii) înregistrări cu primarul Capitalei din parcul Tineretului unde labatrifu (referire la Dan Trifu - n.red) și-a construit mare reataurant în parc plus tot doar eu am publicat pozele cu Nicușor Dan și dezvoltatorii lu' clanu sportivilor, cu care acesta s a înțeles! Dovadă? Procesu e pă! Am anunțat înainte să fie pă s o să fie! Sunt zeci de plângeri penale pe astfel de spețe! Nicușor Dan este candidatul garnizoanei, ce va lamentati atât?”, a scris în postare Dana Budeanu.