Monden Dana Budeanu, despre Călin Georgescu: Trăiește pe altă planetă







Călin Georgescu i-a îndemnat pe români să boicoteze supermarketurile pe 10 februarie și să cumpere marfa producătorilor locali. După șirul declarațiilor sale, Dana Budeanu l-a acuzat de ipocrizie. În plus, creatoarea de modă a lăsat să se înțeleagă că acesta ar fi fost „pregătit” de servicii.

Dana Budeanu, mesaj tăios pentru Călin Georgescu

Dana Budeanu l-a acuzat pe fostul candidat că nu susține producătorii români, dincolo de apelul pe care acesta l-a lansat recent. În plus, ea a menționat că l-a văzut pe Georgescu la un magazin cu produse importate din Italia.

De asemenea, creatoarea de modă a amintit că acesta a locuit o perioadă în Austria și nu a cumpărat doar produse de la micii producători. Mai mult, ea i-a criticat și pe „colegii lui” din SIE.

„Ce spuneți despre prețurile produselor românești în supermarketuri e o prostie. Niciun supermarket din lume nu poate face ce sugerați. Asta e ipocrizie!”,

Unde a fost surprins

Dana Budeanu l-a întrebat de ce cumpără produse italienești, deși îi îndeamnă pe români să boicoteze marile magazine.

„Ideea ipocrită despre supermarketurile care nu vând ieftin și de ce nu vând ieftin alea românești… înseamnă că habar nu aveți ce înseamnă economia de piață! Niciun supermarket de pe glob nu poate să facă ce ați spus dumneavoastră. E un cretinism!Chestia asta cu să nu mai mergem la supermarketuri să cumpărăm brânză Philadelphia…”, a spus ea.

Dana Budeanu a continuat șirul acuzațiilor.

„.Dumneavoastră cumpărați de la Grano (magazin cu produse alimentare italienești din Floreasca). V-am văzut eu! De ce nu cumpărați numai telemea, salam săsesc, iaurt românesc? Că e o ipocrizie, de-aia!”, a adăugat creatoarea de modă.

Precizări despre micii producători

Dana Budeanu a precizat că românii pot face cumpărături din orice magazin și că în România există deja locuri amenajate pentru micii producători. De altfel, ea a promovat pe internet târgul organizat periodic în curtea Ministerului Agriculturii, unde aceștia își pot vinde produsele.

„Mesajele dvs. sunt niște tâmpenii! Fiecare e liber să cumpere ce vrea. Și-n America, și-n Franța. Poate ăia din Franța vor să mănânce zacuscă. Și noi când mergem în Austria poate vrem să mâncăm cârnat. Putem să mâncăm și în românia wurst”, a continuat creatoarea de modă.

În plus, Dana Budeanu l-a întrebat dacă a cumpărat slănină și telemea din Austria.

„Dvs ați mâncat ani de zile wurst prin Austria. Ați mâncat în Austria telemea românească cu slănină? Nu! De ce? Pentru că este o ipocrizie și o temă falsă, imbecilă”, a mai spus ea.

Totodată, aceasta a precizat că Georgescu „trăiește pe altă planetă”, făcând referire la modalitățile prin care micii producători au șansa să se promoveze.

„Producătorul românesc este excepțional, vinde, se dezvoltă pe an ce trece. Este doar o ipocrizie mizerabilă”, a afirmat Dana Budeanu

Călin Georgescu, acuzat că ar fi omul serviciilor

Dana Budeanu a clarificat sensul afirmației referitoare la „colegii lui Călin Georgescu din SIE”. Ea a menționat că nu are nimic împotriva serviciilor secrete, dar nu înțelege de ce fostul candidat la președinție nu își asumă trecutul și nu vorbește despre modul în care a fost „pregătit”.

„Noi nu avem nicio problemă cu serviciile secrete. Eu n-am nicio problemă, asta e, domnule, dar de ce nu-și asumă? „Da, Domnule, așa am fost crescut, am fost format de...sunt....și uitați, eu am venit așa, pe cal și vreau să fac.... Da, așa este, așa este, sunt colegii mei și aia e”, a explicat ea la Antena 3 CNN.

În ultimele luni, Dana Budeanu l-a criticat de mai multe ori pe fostul candidat la prezidențiale și a declarat că acesta a ajuns să „îi terorizeze” pe români.