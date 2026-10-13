Cuzin Toma, actorul cunoscut publicului pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a fost reținut marți de polițiști, după ce ar fi provocat un accident rutier în județul Teleorman, în timp ce avea dreptul de a conduce suspendat. Potrivit prinelor informatii, actorul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv. Ulterior, acesta a fost dus la Institutul de Medicină Legală (IML) pentru recoltarea probelor biologice.

Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs în comuna Peretu, după ce șoferul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul din fața sa. Evenimentul rutier s-a soldat cu pagube materiale.

Incidentul a avut loc luni, 12 octombrie, în jurul orei 18:45, în comuna Peretu, județul Teleorman. Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier.

Potrivit informațiilor din comunicatul oficial, un bărbat în vârstă de 49 de ani conducea un autoturism din direcția Alexandria către Roșiori de Vede. La un moment dat, acesta nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de vehiculul care circula în fața sa, intrând în coliziune cu acesta.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat.

După producerea accidentului, polițiștii l-au testat pe conducătorul auto pentru consumul de alcool și pentru prezența substanțelor psihoactive.

Rezultatul testării cu aparatul etilometru a fost zero. În schimb, testarea cu aparatul DrugTest a indicat un rezultat pozitiv, potrivit informațiilor din comunicatul poliției.

Șoferul a fost ulterior condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, conform procedurilor legale.

Conform primelor informații, testul rapid ar fi indicat prezența cocainei și a canabisului în cazul actorului Cuzin Toma.

După administrarea probelor, autoritățile au dispus reținerea bărbatului. Măsura a fost luată în dosarul penal care vizează conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede continuă cercetările sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.

Actorul Cuzin Toma, cunoscut pentru rolul lui Firicel din serialul „Las Fierbinți”, a fost condamnat în trecut la închisoare, după ce, în 2018, a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului sau a unor substanțe interzise. Instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani.

„Stabileşte pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea de către inculpatul Toma Cuzin, a infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzute de art. 336 alin. 2 C.pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.pr.pen. (fapta din data de 20.11.2018)”