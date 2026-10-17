Competiția pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite nu are încă un favorit acceptat de toate cele cinci mari puteri din Consiliul de Securitate. La scrutinul desfășurat vineri, niciunul dintre cei șapte candidați nu a evitat voturile negative ale cel puțin unuia dintre membrii permanenți, iar rezultatul lasă deschisă posibilitatea apariției unor noi nume în cursă, relatează AFP.

Antonio Guterres, în vârstă de 77 de ani, își încheie al doilea mandat de cinci ani la conducerea ONU pe 31 decembrie. Următorul secretar general va prelua conducerea unei organizații afectate de conflicte internaționale, diviziuni între state și dificultăți financiare.

Costaricana Rebeca Grynspan, în vârstă de 70 de ani, care conduce agenția ONU pentru comerț și dezvoltare, a obținut cel mai bun rezultat la votul de vineri. Ea a primit nouă mențiuni favorabile, cinci nefavorabile, dintre care două din partea unor membri permanenți ai Consiliului de Securitate, și o mențiune neutră.

Scrutinul s-a desfășurat cu ușile închise, iar statele au evaluat anonim fiecare candidat prin trei opțiuni: „îl încurajează”, „îl descurajează” sau „nicio opinie”. Pentru prima dată de la începutul procesului de selecție, voturile celor cinci membri permanenți au putut fi distinse în rezultatele făcute cunoscute.

Pe locul al doilea s-a clasat argentinianul Rafael Grossi, în vârstă de 65 de ani, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). El a obținut opt voturi favorabile, șase nefavorabile - dintre care două din partea membrilor permanenți — și o mențiune neutră.

Pe locul al treilea s-a situat Carolyn Rodrigues-Birkett, în vârstă de 53 de ani, fostă șefă a diplomației din Guyana, cu opt mențiuni favorabile, șase nefavorabile și una neutră.

A urmat ugandezul Olara Otunnu, de 76 de ani, fost reprezentant special al ONU pentru copii și conflicte armate, care a primit patru voturi favorabile, zece nefavorabile și unul neutru.

Fostul președinte al Senegalului, Macky Sall, în vârstă de 64 de ani, a obținut cinci mențiuni favorabile și zece nefavorabile. Fostul ministru de externe și al apărării din Ecuador, Maria Fernanda Espinosa, de 62 de ani, a primit trei voturi favorabile, nouă nefavorabile și trei neutre.

Ultima poziție a fost ocupată de diplomata ecuadoriană Ivonne A-Baki, în vârstă de 75 de ani, cu o singură mențiune favorabilă și 14 nefavorabile.

Votul are caracter orientativ și nu reprezintă alegerea finală a secretarului general. În orice moment, alte persoane pot fi propuse pentru funcție.

Printre persoanele vehiculate pentru conducerea ONU se numără bulgarul Nikolai Mladenov, înalt reprezentant pentru Gaza al „Consiliului pentru pace” format de Donald Trump, și Lana Nusseibeh, ministru adjunct pentru afaceri politice al Emiratelor Arabe Unite.

Există și precedentul unei candidaturi apărute în ultima etapă a procesului. O sursă diplomatică a amintit că, în 1996, Kofi Annan nu figura printre candidații inițiali și a intrat în cursă cu o zi înainte de a fi ales.

Înaintea scrutinului, reprezentantul permanent al SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că statele pot propune noi candidați. „Dacă anumite țări vor să prezinte mai mulți candidați, ține de dreptul lor suveran”, a spus acesta.

Potrivit unei tradiții geografice care nu a fost respectată în toate alegerile anterioare, de această dată America Latină revendică funcția de secretar general. Mai multe țări susțin, totodată, ca o femeie să ocupe pentru prima dată această poziție.

Mike Waltz a afirmat că Washingtonul ține cont de ideea rotației regionale, dar a insistat că prioritatea trebuie să fie calitatea candidatului. „Înțelegem că există o dorință de rotație regională. Bineînțeles, dacă cel mai bun candidat este o femeie, ne vom bucura. Dar lucrul de care avem nevoie înainte de toate este cel mai bun candidat”, a declarat reprezentantul american.

Waltz a prezentat și prioritățile SUA pentru viitorul secretar general: reformarea operațiunilor de menținere a păcii, schimbări bugetare, reducerea birocrației și o disciplină financiară mai strictă.

Alegerea viitorului secretar general are loc într-o perioadă dificilă pentru organizație. Multilateralismul promovat de ONU este contestat inclusiv de state care l-au susținut în trecut, printre care se numără și Statele Unite.

În același timp, conflictele internaționale se înmulțesc, iar organizația se confruntă cu probleme financiare grave.

Luna trecută, Antonio Guterres și-a exprimat pesimismul față de evoluțiile internaționale. „În fiecare zi, lucrurile se înrăutățesc puțin”, a declarat secretarul general, adăugând că „nu există nicio ameliorare nicăieri”. El și-a exprimat, de asemenea, regretul că nu are „nicio putere”.