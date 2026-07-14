După o perioadă cu valori apropiate sau ușor peste normal în multe zone ale țării, sfârșitul lunii iulie va aduce o răcire, iar la începutul lunii august vremea se va încălzi din nou. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru începutul lunii august. În privința precipitațiilor, sunt așteptate diferențe între regiuni, cu intervale în care ploile vor fi mai frecvente și altele în care va predomina deficitul de apă.

În prima săptămână analizată de ANM, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în vestul țării, în timp ce în celelalte regiuni valorile se vor situa, în general, în jurul mediilor specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim excedentar în zonele montane și, local, în sudul și sud-estul țării. În restul regiunilor, cantitățile de ploaie vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă din an.

Finalul lunii iulie aduce o răcire

În intervalul 20 – 27 iulie este prognozată o scădere a temperaturilor la nivelul întregii țări.

Potrivit ANM, mediile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei în toate regiunile, iar răcirea va fi mai accentuată în sud-estul României.

Tot în această săptămână, ploile vor fi mai abundente în regiunile sud-estice, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de normal.

După episodul de răcire, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire.

În perioada 27 iulie – 3 august, temperaturile vor depăși ușor valorile normale în jumătatea vestică a țării, cele mai ridicate abateri fiind estimate în regiunile vestice. În celelalte zone, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice începutului de august.

Meteorologii avertizează însă că precipitațiile vor fi mai reduse decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar deficitul va fi mai pronunțat în zonele montane.

Estimarea ANM pentru perioada 3 – 10 august indică o continuare a vremii ușor mai calde decât în mod obișnuit.

Temperaturile medii vor depăși valorile specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari diferențe estimate în vestul țării.

În schimb, din punctul de vedere al precipitațiilor, meteorologii estimează un regim apropiat de normal la nivelul întregii țări, fără diferențe semnificative între regiuni.

Estimarea pentru următoarele patru săptămâni indică o alternanță între perioade mai calde și un episod de răcire la sfârșitul lunii iulie. Dacă în prima parte a intervalului temperaturile se mențin în jurul valorilor normale sau ușor peste acestea, ultima decadă din iulie va aduce o scădere a valorilor termice, înainte ca începutul lunii august să readucă o vreme mai caldă.

În ceea ce privește precipitațiile, cele mai mari șanse pentru ploi peste normal sunt estimate în prima parte a intervalului în zonele montane și în sud-estul țării, în timp ce la începutul lunii august se conturează o perioadă mai secetoasă în multe regiuni, în special la munte.