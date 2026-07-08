Luna august 2026 se anunță una călduroasă în București, conform estimărilor AccuWeather. Temperaturile maxime ar urma să se situeze între aproximativ 26 și 31 de grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții valorile ar putea coborî între 12 și 19 grade.

Potrivit prognozei, începutul lunii august va fi caracterizat de vreme caldă, cu maxime care se vor menține în general între 28 și 30 de grade Celsius. Nopțile vor fi mai ușor de suportat, cu temperaturi în jurul valorilor de 18-19 grade.

În primele două săptămâni sunt estimate mai multe zile însorite, iar temperaturile ar putea urca până la 31 de grade în jurul datei de 12 august.

La mijlocul lunii august, vremea ar urma să rămână stabilă în Capitală. Prognoza indică temperaturi maxime apropiate de 30 de grade Celsius, cu multe zile dominate de soare.

În jurul datei de 21 august apare posibilitatea unor episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi și descărcări electrice, conform estimărilor disponibile.

Ultima parte a lunii august ar putea veni cu o scădere ușoară a temperaturilor. Maximele estimate se vor situa în general între 26 și 29 de grade Celsius, iar minimele nocturne ar putea coborî spre 12-16 grade.

Fiind vorba despre o prognoză realizată cu mult timp înainte, valorile estimate pentru luna august 2026 pot suferi modificări în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.

Meteorologii ANM estimează o perioadă cu temperaturi ușor peste mediile obișnuite în mai multe regiuni ale țării, în special în vest și sud-vest. În același timp, ploile ar putea fi mai puține în anumite zone, în timp ce în restul țării regimul precipitațiilor va rămâne apropiat de cel normal.

În săptămâna 13 – 20 iulie, temperaturile vor fi ușor mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă în vestul României, cele mai vizibile diferențe fiind așteptate în extremitatea vestică a țării.

În celelalte regiuni, valorile termice se vor menține, în general, aproape de nivelul caracteristic acestei perioade din an.

În ceea ce privește ploile, acestea vor fi mai reduse cantitativ în jumătatea vestică a teritoriului. În restul zonelor, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile normale.

În intervalul 20 – 27 iulie, vremea va deveni ușor mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate abateri față de valorile normale sunt estimate în vestul și sud-vestul României.

Cantitățile de precipitații ar putea fi ușor sub nivelul normal în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul țării ploile se vor încadra în limitele specifice perioadei.

Ultima parte a lunii iulie și începutul lunii august vor aduce temperaturi peste cele normale în jumătatea vestică a țării. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa aproape de mediile obișnuite.

Meteorologii estimează că regimul precipitațiilor va reveni la valori normale, cantitățile de ploaie urmând să fie apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile României.