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Cum și când să aerisești locuința pentru a reduce nevoia de aer condiționat

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Cum și când să aerisești locuința pentru a reduce nevoia de aer condiționataerisire / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Aerisim casa la momentul potrivit al zilei poate reduce semnificativ temperatura din interior și poate diminua nevoia utilizării aerului condiționat în timpul verii.

Specialiștii în eficiență energetică recomandă folosirea diferențelor de temperatură dintre zi și noapte pentru a menține un climat mai confortabil în locuință.

În perioadele cu temperaturi ridicate, multe locuințe acumulează căldură pe parcursul zilei. O strategie simplă de ventilare poate contribui la răcirea naturală a încăperilor și la reducerea consumului de energie.

Cele mai bune momente pentru aerisirea locuinței

Experții recomandă deschiderea largă a ferestrelor în primele ore ale dimineții, înainte ca temperaturile exterioare să înceapă să crească. De regulă, intervalul dintre răsărit și aproximativ ora 8:00 este considerat cel mai eficient pentru introducerea aerului mai rece în locuință.

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Un al doilea interval favorabil este seara târziu și noaptea, după ce temperaturile exterioare scad. În multe zone urbane, răcirea aerului începe după apusul soarelui, iar ventilarea poate ajuta la eliminarea căldurii acumulate în pereți, mobilier și podele.

De ce trebuie evitată aerisirea în timpul zilei

În zilele caniculare, aerisirea la prânz sau după-amiaza poate avea efectul opus celui dorit. Dacă temperatura exterioară este mai mare decât cea din interior, deschiderea ferestrelor permite pătrunderea aerului fierbinte și crește temperatura locuinței.

Specialiștii recomandă menținerea ferestrelor închise în intervalele cele mai călduroase ale zilei și utilizarea jaluzelelor, draperiilor sau rulourilor exterioare pentru a limita încălzirea produsă de radiația solară.

Ventilarea încrucișată poate accelera răcirea

Una dintre cele mai eficiente metode de răcire naturală este ventilarea încrucișată. Aceasta presupune deschiderea simultană a ferestrelor aflate pe laturi opuse ale locuinței, astfel încât aerul să circule prin încăperi.

aerisire

aerisire / sursa foto: dreamstime.com

Curentul de aer rezultat poate evacua mai rapid căldura acumulată și poate contribui la scăderea temperaturii interioare într-un timp mai scurt decât simpla deschidere a unei singure ferestre.

Alte măsuri care ajută la menținerea răcorii

Pe lângă aerisirea corectă, specialiștii recomandă:

  • închiderea perdelelor și draperiilor în camerele expuse direct la soare;
  • reducerea utilizării cuptorului și a altor aparate care generează căldură;
  • folosirea ventilatoarelor pentru a îmbunătăți circulația aerului;
  • izolarea corespunzătoare a acoperișului și a ferestrelor;
  • utilizarea plaselor și a sistemelor de umbrire exterioară.

Aceste măsuri pot reduce cantitatea de căldură care pătrunde în locuință și pot menține o temperatură mai confortabilă pe parcursul zilei.

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