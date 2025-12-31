Monden

Cum și-a cunoscut Gabi Tamaș soția. Nu este un tip romantic

Cum și-a cunoscut Gabi Tamaș soția. Nu este un tip romanticGabi Tamaș și soția. Sursa foto Instagram
Ioana și Gabi Tamaș sunt căsătoriți de peste 20 de ani și au trecut împreună prin numeroase provocări. Povestea lor de dragoste a început în Brașov, orașul natal, când Ioana avea doar 16 ani, iar Gabriel 20. După opt ani de relație, cei doi s-au căsătorit și au împreună o fiică, Selena, care le aduce bucurie și provocări zilnice.

Cum și-a cunoscut Gabi Tamaș soția

„Ne-am însurat în 2012, doar ca să facem nunta... Sunt împreună cu soția mea de 20 și ceva de ani. E foarte răbdătoare, da. Prin câte a trecut și câte a suferit și ea. Viața de familie este cea mai importantă! Dacă nu-i familia lângă tine, atunci rezultatele se văd și în teren, devii altfel”, a declarat fostul fundaș central.

Gabi Tamaș si fiica lui.

Gabi Tamaș si fiica lui. Sursa foto Instagram

Gabriel Tamaș a povestit și despre cum influențează familia comportamentul și atitudinea sa: „Agresiv, nervos, draci, laci. De sus poți ajunge jos imediat. Fata, Selena, e cam ca mine... Se închide în ea și nu prea se exteriorizează. Vă dați seama că acum te mai și gândești: că faci câte o prostie, mai apare prin ziare, deja e mare, citește. Merge la școală, cu copiii.”

„Nu este un tip romantic”

Ioana, la rândul ei, a povestit cum a evoluat relația lor de-a lungul anilor. Aceasta a declarat că Gabi Tamaș nu este un tip romantic, dar că îi face cadouri des.

„Noi ne-am cunoscut pe vremea când nu erau așa multe rețele de socializare. Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Eu eram copilă, mică, a avut grijă de mine.

Am crescut alături de el. L-am așteptat întotdeauna acasă. Îmi face cadouri mereu, Gabi nu este un tip romantic. Întotdeauna a avut încredere în mine, mi-a lăsat mână liberă. Tocmai de aceea am avut o limită, niciodată nu a exagerat”, a spus ea pentru GSP.

Gabi Tamaș și Dan Alexa.v1.cropped

Gabi Tamaș și Dan Alexa. Sursa foto Captură video

Ioana Tamaș, afacere de succes

Pe lângă viața de familie, Ioana și-a transformat pasiunea pentru sport într-o afacere de succes. Stabilită în Brașov, ea și-a deschis o sală de pilates, care atrage tot mai mulți clienți. Pasionată de sport încă din copilărie și cu experiență în schi alpin și fitness, Ioana oferă servicii premium, cu ședințe private de 180 de lei și opțiuni de abonamente pentru 4, 8 sau 12 ședințe.

În paralel, Gabriel Tamaș se pregătește pentru o nouă provocare: participarea la Survivor România, show-ul care testează limitele fizice și psihice ale concurenților pe o insulă izolată. Proaspăt câștigător la Asia Express, fotbalistul va concura alături de nume din sport și divertisment, printre care foști fotbaliști, gimnaști sau luptători celebri.

