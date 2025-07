EVZ Special Cum se transformă muzeele și devin experiențe artistice pentru publicul modern







Se observă în ultimii ani o atracție din ce în ce mai mare a oamenilor către cultură. Nu puțini sunt cei care caută acum mai mult un sens mai adânc, o experiență unică, decât ceva material, vor să aprofundeze lumea artistică și să afle ce are ea de oferit. Se caută idei, se caută inspirație. Iar acest fenomen se întâmplă și în țara noastră la un nivel din ce în ce mai mare.

Deschiderea către artă, în toate formele ei, este din ce în ce mai mare. Muzeul Steampunk din Cluj-Napoca, de exemplu, este unul dintre cele mai vizitate obiective ale orașului în prezent, iar afacerea se susține din vânzarea biletelor. Este denumit și „Steampunk Transylvania” și reprezintă primul muzeu din Europa dedicat esteticii, situat pe strada Ștefan Octavian Iosif, numărul 4, deschis în vara anului 2022.

Dar ce este steampunk și de ce sunt curioși turiștii? Ei bine, steampunk este un subgen al science-fiction-ului care încorporează elemente din sfera tehnologiei și din estetica retro-futuristă, elemente inspirate de mașinăriile industriale pe bază de abur din secolul al XIX-lea. De asemenea, steampunk-ul se manifestă în diverse forme de artă și design, de la modă și bijuterii, la arhitectură și design interior.

„În viziunea mea, Steampunk Transylvania este mai mult decât un muzeu, este o fantezie și un adevărat spectacol”, spune Botond Istvándi, directorul general, în cadrul unui interviu pentru Revista Capital. Istvándi consideră că România urmează un trend occidental, în care oamenii sunt mai atrași de muzeele private, de expoziții mai mici, de lucruri speciale, poate chiar mai ciudate. „Noi nici praful nu-l ștergem de pe anumite exponate, nici pânzele de păianjen nu le luăm, le oferă un farmec aparte. Aceste elemente, poate insignifiante, îl fac pe vizitatorul de la Steampunk să pătrundă mai bine în poveste, în acea fantezie. E o călătorie, nu doar o vizită la un muzeu”.

Directorul muzeului a început proiectul din Cluj chiar în perioada pandemiei, despre care spune că a afectat foarte mult industria de evenimente din țara noastră, în care el activa pe atunci. „Dar înainte de asta, eu am mai lucrat și pe partea de expoziții și am zis să trec puțin de la evenimente la astfel de proiecte. M-am ocupat atunci de o expoziție cu tematica NASA, pe care am organizat-o la București, în Cluj și la Târgu Mureș”, mai spune antreprenorul.

Tot în acea perioadă, Istvándi a vrut să aducă din Statele Unite o expoziție steampunk, însă costurile ar fi fost unele prea mari. Așa că s-a gândit să creeze una permanentă la noi în țară, în Cluj. Investiția inițială pentru acest proiect a fost de aproximativ 120.000 de euro, dar valoarea muzeului crește constant, pe măsură ce exponatele se îmbogățesc lunar. Potrivit estimărilor, valoarea actuală a muzeului este de aproximativ jumătate de milion de euro.

Botond Istvándi s-a avântat într-un proiect necunoscut, ceva fără precedent în România. Nu știa dacă publicul va primi cu brațele deschise o astfel de expoziție. „Din dorința de a-mi împlini viziunea creativă, am inițiat acest proiect, care s-a transformat într-o sursă de bucurie și inspirație pentru un public divers, de toate vârstele. A durat 13 luni până când am deschis, dar nu au fost 13 luni în zadar. Sub nicio formă! Mai ales că mie îmi place foarte mult să risc. Dacă aș fi calculat toate detaliile, de la cine va veni la expoziție, cine și cum va înțelege, cred că nu mai făceam nimic. Dar eu nu sunt așa, aleg să fac ceea ce simt”, povestește visătorul de la Steampunk Transylvania.

Istvándi susține că a vrut să spună povestea acestui curent artistic, pentru că estetica i s-a părut una inedită: „Steampunk vorbește despre lucruri care nu au existat niciodată, vorbește despre imaginație și visuri. Iar vizitatorii de la expozițiile noastre, indiferent de vârstă, se desprind de realitate. Oamenii mai au nevoie de asta din când în când, să mai uite de unde vin, unde trebuie să ajungă, ce trebuie să facă. Și să stea pur și simplu să viseze, să fie ei cu imaginația lor și atât.”

La Steampunk Transylvania, vizitatorii pot admira o colecție impresionantă de mașinării inspirate din universul literar al lui Jules Verne, precum și un laborator de alchimie complex. Instalațiile reinterpretează invenții din secolul al XIX-lea într-un stil futurist. Muzeul oferă o experiență unică, transportă vizitatorii într-o lume fascinantă, unde trecutul și viitorul se îmbină. Și frecvent se adaugă lucruri noi – Botond Istvándi este în permanentă căutare de exponate potrivite pentru muzeul de la Cluj.

În altă parte de România, la București, Ioana Ciocan, Managing Partner al evenimentului Art Safari, de pe Strada Lipscani din centrul istoric, face același lucru. Lucrează la dezvoltarea proiectului pornit în urmă cu 11 ani, un adevărat eveniment cultural dedicat promovării artei și educării publicului.

„În tot acest timp, la Art Safari au ajuns aproape un milion de vizitatori. Oamenii circulă pe la noi frecvent, mai ales că schimbăm o dată la câteva luni expozițiile, schimbăm tematicile. Aducem opere de artă cu o bogăție istorică importantă, precum sculpturi de Constantin Brâncuși, dar și lucrări ale artiștilor contemporani români. Ne place să spunem povești despre trecut, dar și despre prezent, să vorbim despre talentul uriaș al tinerilor din ziua de azi”, declară Ioana Ciocan pentru Revista Capital.

Ea spune că în toată această perioadă, de peste un deceniu, evoluția a fost una semnificativă, însă un potențial maxim nu s-a atins. Și nici nu crede că se va atinge vreodată.

„Când cauți întotdeauna să faci și mai bine și mai bine, nu te gândești când ai făcut cel mai bine. Dorința noastră este a aduce bucurie prin artă sub diverse forme, să recuperăm și să promovăm obiecte de patrimoniu fie din arta românească, fie din cea internațională, să fim un exemplu de bune practici în acest domeniu de activitate. Astfel, nu urmărim un ideal, un potențial maxim, dorim să fim o variantă mai bună pe zi ce trece, cu fiecare expoziție ce vine”, explică directoarea de la Art Safari.

De asemenea, Ioana Ciocan ține să precizeze că este încântată și de ideile foarte bune ale colaboratorilor, fie că sunt oameni din mediul de business, sponsori ai unor evenimente sau alte instituții din mediul cultural-artistic. „Apetitul acesta din ce în ce mai mare pentru artă se observă și în această direcție. Partenerii Art Safari ne susțin ideile și noi pe ale lor, ne încurajăm reciproc și găsim împreună soluții”, continuă ea.

Art Safari este un proiect extins, nu doar în țară, ci și în străinătate. S-au organizat expoziții în numeroase alte orașe ale României, pe lângă București, dar și peste granițe. Echipa își îndreaptă des atenția către Chișinău, de exemplu. Iar poate una din cele mai importante expoziții a fost organizată la Art Safari, în București, împreună cu Victoria and Albert Museum din Londra. Obiectele de artă împrumutate de muzeul londonez și expuse atunci la Art Safari valorau, cumulat, aproximativ 100.000 de lire sterline.