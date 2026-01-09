Cum se consumă Agheasma Mare, potrivit rânduielii bisericești. Explicațiile unui preot pentru credincioși

Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinilor ortodocși, marcând Botezul Domnului și fiind prilej de participare masivă la slujbele din biserici. În centrul acestei zile se află Sfințirea Mare a Apei, iar Agheasma Mare primită de credincioși este considerată o binecuvântare pentru suflet, trup și casă. În fiecare an, mii de oameni vin cu recipiente pregătite, respectând rânduiala și atmosfera de reculegere a sărbătorii.

Agheasma Mare este sfințită exclusiv în ajunul și în ziua Bobotezei, printr-o rânduială specială, diferită de cea a agheasmei mici. Această slujbă amintește de momentul Botezului Domnului în apele Iordanului și are o semnificație profundă în tradiția ortodoxă.

Preotul Constantin Vasile explică pentru Evenimentul Zilei sensul acestei rânduieli și legătura ei cu evenimentul biblic al Bobotezei:

„În ajunul Botezului Domnului,precum și în ziua praznicului ,la bisericile de mir și mănăstiri,se săvârșește rânduiala Sfințirii Agheasmei celei mari sau Sfințirea cea mare a apei! Aceasta rânduială se oficiază de către preoți și călugări hirotoniți canonic,precum și de episcopi, în amintirea sfințirii apelor Iordanului o dată cu Botezul Domnului Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul când,după afundarea lui Iisus în apele Iordanului,cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu în chip de porumbel s-a așezat deasupra Domnului Hristos și glas din ceruri s-a auzit :"Acesta este Fiul Meu cel iubit,întru care am binevoit”.

Consumul Agheasmei Mari este strict reglementat de rânduiala Bisericii. Credincioșii sunt îndemnați să o bea timp de opt zile, începând din ziua de Bobotează, dimineața, pe nemâncate, înainte de anafură. Această practică nu este una simbolică, ci face parte din tradiția liturgică transmisă din generație în generație.

Despre modul corect de consum și despre puterea acestei ape sfințite, preotul Constantin Vasile precizează:

„Această apă sfințită este binecuvântată de preot și primește harul Sfântului Duh pentru a sfinți viețile,casele,familiile,sufletele și trupurile celor care,cu credință,vor gusta din aceasta timp de opt zile și în cazuri speciale,la vreme de nevoie,chiar și mai mult,dar numai cu încuviințarea preotului duhovnic!”,a mai spus preotul pentru EVZ.

Agheasma Mare poate fi consumată și în zilele de post, iar în situații speciale, cu binecuvântarea duhovnicului, poate fi luată și în afara celor opt zile, ca întărire sufletească.

Un alt obicei important legat de Bobotează este stropirea locuinței cu Agheasmă Mare. Credincioșii folosesc apa sfințită pentru a binecuvânta casa și gospodăria, considerând acest gest un mod de a aduce pace, protecție și liniște în familie.

Puterea spirituală a Agheasmei Mari este descrisă clar în rugăciunea de sfințire, așa cum subliniază preotul Constantin Vasile:

„Chiar rugăciunea de sfințire pe care o rostește preotul spune că apa sfințită dă tuturor care se vor atinge de ea sau o vor gusta sau se vor stropi cu ea- sfințire,sănătate, curățire și binecuvântare! Totodată,ea este izvor de nestricăciune,dar de sfințenie,dezlegare de păcate,vindecare de boli,îndepărtarea a tuturor puterilor celor potrivnice și plină de putere îngerească!”, a declarat preotul Constantin Vasile.

Participarea masivă a credincioșilor la slujbele de Bobotează arată importanța pe care această sărbătoare o are în viața spirituală a românilor. Agheasma Mare rămâne nu doar o tradiție respectată anual, ci un element esențial al credinței, legat de protecția, binecuvântarea și întărirea sufletească a celor care o primesc cu credință.