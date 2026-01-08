Horoscopul lui Dom’ Profesor,   9 ianuarie 2026. O profeție a unei șamance iakute din secolul al XVII-lea

9 ianuarie

Pe 9 ianuarie s-au născut Richard Nixon, Simone de Beauvoir, Joan Baez, Lee Van Cleef, Domenico Modugno, Cristian Minculescu, Henriette Yvonne Stahl, Ioana Ieronim, Lucia Demetriade Bălăcescu.

Tradiţional, a treia zi după Bobotează nu se aruncă cenuşa din sobe şi nu se împrumută foc. Legenda spune că lupoaicele umblă să fure foc şi să înghită tăciuni ca să dea naştere la Lupii de Foc, garda personală a Filipului cel Şchiop, Lupul Şchiop, avatarul Sfântului Andrei, sfetnicul lui Zamolxe şi paznic al României.

Gromovnice vechi spun că până acum vreo patru sute de ani au fost şase lupi de foc. Apoi încă trei, până în zilele noastre. Când numărul lor o să fie cât cel al Apostolilor, adică douăsprezece, atunci o să înceapă marea bătălie dintre lupi (lupul văzut ca arhetip al puterilor Nordului, reprezentant al omului european, alb, creştin) şi demoni. Armaghedonul. Sau cel puţin o parte din el. Sfârşitul Lumii, în variantă folclorică europeană.

Articol semnat de Kristina Killgrove, pentru ”Live Science”. Rămășițele mumificate vechi de secole ale siberienilor indigeni dezvăluie secrete despre genetica lor de-a lungul unei perioade vaste - înainte, în timpul și după cucerirea teritoriului lor de către Rusia - inclusiv faptul că o șamancă îngropată într-o rochie roșie de lână avea părinți strâns înrudiți, arată un nou studiu.

Arheologii au recuperat rămășițele mumificate natural a peste 100 de iakuti indigeni care au fost îngropați în Siberia între secolele al XIV-lea și al XIX-lea. Analiza ADN a corpurilor arată că iakutii s-au opus încercărilor rusești de cucerire și creștinare într-un mod care nu se observă de obicei la populațiile indigene.

Cercetătorii și-au detaliat investigațiile arheo-genetice din Iacuția (numită și Republica Sakha), partea de nord-est a Siberiei și una dintre cele mai reci regiuni de pe planetă, într-un studiu publicat miercuri (7 ianuarie) în revista ”Nature”. După aproape 16 ani de săpături arheologice, cercetătorii au descoperit 122 de indivizi din patru regiuni ale Iacuției, datând din perioada anterioară și post-anterior începerii cuceririi Siberiei de către Imperiul Rus în 1632. Echipa de cercetare a analizat apoi ADN-ul indigenilor iakuti pentru a testa dacă cucerirea rusă le-a schimbat genetica.

Dar, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în alte cuceriri coloniale - cum ar fi cucerirea hispanică a Americilor - cercetătorii nu au găsit dovezi solide ale declinului populației sau ale amestecului între ruși și iakuți.

„Analizele arată că moștenirea genetică iakută a rămas stabilă din secolul al XVI-lea până în prezent”, a declarat Perle Guarino-Vignon, co-autoare a studiului și cercetătoare postdoctorală la Centrul de Cercetare Saint-Antoine din Paris. „Prin urmare, nu a existat nicio cucerire prin înlocuire demografică, posibil din cauza dificultăților logistice ale stabilirii într-un mediu atât de extrem.”

Cercetătorii au investigat, de asemenea, microbiomul oral al iakuților - comunitatea de microorganisme care trăiește în gura unei persoane - analizând dinții și placa dentară a mumiilor. Deși oamenii de știință au emis ipoteza că microbiomul se va schimba în timp din cauza introducerii de către coloniștii ruși a unor alimente precum orzul, secara și tutunul, analiza a relevat că microbiomul iakuților a fost surprinzător de stabil în ciuda cuceririi rusești.

Mormintele iakute au dezvăluit, de asemenea, că șamanismul tradițional a fost practicat până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, mult după ce Rusia încercase să creștineze iakuții. Ultima șamană iakută, o femeie care avea în jur de 30 de ani când a murit acum peste 250 de ani, a constituit și o surpriză ADN: părinții ei erau rude de gradul doi, ceea ce ar putea însemna că erau frați vitregi, unchi și nepoată sau mătușă și nepot, sau bunici și nepot, a declarat pentru Live Science într-un e-mail co-autorul studiului, Ludovic Orlando , genetician molecular la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS).

Ultima șamancă iakută a fost descoperită în centrul Iakutiei, într-un sit numit Us Sergue, iar cercetătorii o numesc UsSergue1. A fost îngropată într-un sicriu din trunchi de copac și purta mai multe straturi de haine, inclusiv o căciulă tradițională iakută ”ușanka” și jambiere din piele până la coapsă. Deși purta o rochie roșie din lână, confecționată din pături importate, avea și caracteristici ale șamanilor indigeni, inclusiv un accesoriu „cingătoare de mireasă”. În apropiere, arheologii au găsit o groapă cu trei schelete de cai, dintre care unul avea accesorii cu modele care se potriveau cu rochia femeii.

„O interpretăm pe UsSergue1 ca o întruchipare a clanului ei”, a spus Orlando, ca o modalitate prin care aceștia „să-și păstreze tradițiile tradiționale și spirituale”. În perioada în care UsSergue1 a fost înmormântată, creștinismul era în ascensiune, dar „unele clanuri yakute s-ar fi putut opune și s-au ținut de tradițiile lor, inclusiv șamanismul”, a adăugat Orlando.

Analiza ADN a cercetătorilor privind legăturile de rudenie dintre schelete a relevat numeroase rude îngropate una lângă alta, dar UsSergue1 a fost cea mai consangvinizată Yakut, au scris cercetătorii în studiu. De asemenea, ea descindea din cel mai puternic clan și a fost ultima șamancă de acest fel.

Însă cercetătorii nu știu exact cum erau înrudiți părinții ei sau dacă această uniune a fost considerată anormală.

„Putem spune doar că părinții ei erau rude de gradul doi”, a spus Orlando. Și, din moment ce au fost găsite mai multe alte morminte de șamani, niciuna dintre ele neavând părinți consangvinizați, „nu credem că este nevoie ca cineva să fie o persoană cu o consangvinitate puternică pentru a fi șaman”, a adăugat Orlando.

Înmormântările istorice yakute le-au oferit cercetătorilor o comoară de informații despre viața indigenă din secolele trecute. „Conservarea în acest mediu (permafrost) este de neegalat”, a declarat într-un comunicat co-autorul studiului, Éric Crubézy , antropolog biologic la CNRS, iar „cadavrele erau atât de intacte încât am putut efectua autopsii”. Chiar și dincolo de cadavre, „îmbrăcămintea și bijuteriile lor au supraviețuit intacte, oferind o oportunitate rară de a compara datele biologice și culturale”, a spus Crubezy.

Dar ceea ce este fabulos este o profeție atribuită popular șamancei iakute UsSergue1 : ”În anul 2026 de la Nașterea Lui Iisus se va prăpădi un mare imperiu !” O să trăim și o să vedem despre ce imperiu este vorba…

Fără șamani și profeții noi știm cu claritate că avem mereu speranța că mâine este o altă zi !

Astăzi ai nevoie de certitudini. Trebuie să şti pe cine te poţi baza, dintre cei din jurul tău. Ai o idee şi îţi trebuie sprijin şi ajutor. Fă-ţi socotelile cu atenţie şi competenţă! Continuă pe drumul ales. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi in dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri – este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”. Dar nici să ajungi cu o jumătate de oră mai devreme!

Poţi convinge pe cei din jurul tău, colegii, prietenii, familia, că ceea ce spui este important şi interesant. Nu crede că ai succes oricum, fii organizat, adună argumente şi dovezi. Profesional dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi şi îndraznete, dacă nu comice, mai ales dacă lucrezi in domenii legate de copii.

O parte din zodie se pregăteşte pentru iarnă grea, ger, viscol. Cealaltă parte vrea distracţie şi relaxare. Dualitatea Gemenilor! Nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Cu zodia în continuare relativ neaspectată trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori superficialitatea te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Poţi să te consolezi că şi unele genii au lăsat opere neterminate, dar nu erau toţi din zodia Gemenilor!

Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. Profesional, o zi plină, densă, dar nu neplăcută. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, pentru că eşti într-o stare senină şi echilibrată. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa, foarte friguroasă şi presiunea atmosferică variază.

Astăzi ai ceva suplimentar de făcut. Dar, trebuie să rămâi consecvent programului tău cotidian. Ai multe de făcut, multe de rezolvat. Ia problemele succesiv, în ordinea priorităţii! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar. Energia ta vitală este în creştere, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine. Adică nu poţi să ai curtea imperială în care tronezi ca lider incontestabil al grupului. Ceea ce este foarte, foarte nedrept! Asta dacă eşti un leu solar, dacă eşti leu sumbru se schimbă registrul şi octava.

Dacă cooperezi, poţi face parte din echipa învingătorilor! O doză bună de încredere în forţele proprii te apropie de succesul pe care îl doreşti. Nu împrumuta bani, nu pleca la drum! Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe un scaun la o masă într-un mall şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Poate vrei să accepţi că şi tu şi copiii care se joacă în zăpadă aveţi nevoie de un viitor.

În domeniul sentimental, astăzi ai putea să fii tulburat de nişte bârfe. Trebuie să ai încredere în intuiţia ta, proşti şi primitivi sunt peste tot, nu te lăsa încurcat de stupiditatea lor! Problemele pe care le-ai avut in relaţiile de dragoste sunt de domeniul trecutului. Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija nu, te pricepi, sigur nu cât Fecioarele – dar nu pierde poza, genaralul, totalul, întregul din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Conjunctura astrologică arată că timpul lucrează pentru tine! Conjunctura astrologică arată că timpul lucrează pentru tine! Afaceri si afaceri. Unele cu bani altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul ! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur!

Ziua apare mai dificilă decât te aşteptai. Gerul te face să renunţi la anumite drumuri, lucrurile şi persoanele întârzie, sau nu apar deloc. "Iarna nu-i ca vara", nu uita aceste vorbe! Nu pleca la drum lung. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi găseşte rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

Urmează-ţi intuiţia, prima gândire, prima impresie. De multe ori lucrurile sunt dezarmant de simple şi azi este o zi simplă! Acţionează, lasă analizele sofisticate şi filosofia pe altă dată. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. In general evita să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum este criza, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

Poţi avea nevoie de o doză consistentă de răbdare. Cineva se ţine de capul tău, ai şi tu duşmanii de rigoare! Înseamnă că eşti valoros, invidiile şi geloziile încoronează pe cel însemnat! Este o perioadă favorabilă celor din zodia de aer (Vărsătorul de apă este zodie de... aer) care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze mai pe seară. O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

Conjunctura astrologică îţi indică o schimbare, probabil în bine. Trebuie să fii atent la zodiile de foc, o persoană din acest element te poate ajuta astăzi substanţial! Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară... Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filosofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica!