„Ea este bunica mea de 93 de ani. Sta in casa si nu am vizitat-o de aproape doua saptamani. Astazi am iesit doar la cimitir la tata, nu era nimeni. Biserica Cutitul de Argint, din curtea cimitirului, avea un esafodaj in fata, probabil pentru slujba de dimineata. Am plecat si in drum spre casa, am trecut prin fata apartamentului sa o vad.

A iesit in balcon ca sa-mi faca semn ca e bine. Bunica mea e bine, mama la fel. Sa avem grija de ei, de ai nostri, dar si de noi, fiecare asa cum poate. Sa aveti o sambata linistita! Cu dragoste, Andreea”, a scris fosta prezentoare TV pe Facebook.

