COVID-19 revine cu „Cicada”, cea mai nouă variantă a virusului. Ce simptome are și care e pericolul

O nouă variantă de COVID-19, denumită „Cicada” (BA.3.2), este raportată ca fiind în extindere în SUA, în timp ce specialiștii discută despre posibile modificări ale eficienței vaccinurilor și despre simptomele asociate bolii.

O variantă de COVID-19 denumită „Cicada”, identificată științific ca BA.3.2, este descrisă ca răspândindu-se rapid pe teritoriul Statelor Unite. Potrivit datelor menționate, aceasta a fost detectată pentru prima dată în Africa în noiembrie 2024, iar primul caz raportat în SUA a apărut în iunie 2025. De atunci, varianta ar fi fost identificată în cazuri clinice și în probe de monitorizare a apelor reziduale în 29 de state americane.

Conform informațiilor citate, experți din domeniul sănătății au atras atenția că eficiența vaccinurilor împotriva acestei tulpini ar putea fi redusă, în condițiile în care aceasta prezintă diferențe semnificative față de variantele anterioare. În același timp, nu există dovezi care să indice că această variantă ar provoca forme mai grave de boală comparativ cu tulpinile recente.

Datele prezentate indică faptul că varianta „Cicada” prezintă între 70 și 75 de modificări genetice în zona virusului responsabilă de pătrunderea în celule. Aceeași regiune este utilizată de vaccinuri pentru a declanșa răspunsul sistemului imunitar.

Virusurile se modifică în mod natural în timpul replicării, iar majoritatea acestor schimbări dispar în timp. Totuși, unele mutații pot oferi un avantaj de transmitere, ceea ce determină o răspândire mai eficientă a anumitor variante.

Se menționează că modificările pot face mai dificilă recunoașterea virusului de către sistemul imunitar, ceea ce ar putea favoriza transmiterea mai largă în populație. Cu toate acestea, se subliniază că nu există indicii privind o creștere a severității bolii sau a riscului de forme grave.

Simptomele asociate cazurilor de COVID-19 raportate sunt descrise ca fiind similare cu cele cunoscute anterior. Acestea includ tuse, febră sau frisoane, durere în gât, congestie nazală, dificultăți de respirație, oboseală, dureri de cap, pierderea mirosului sau a gustului, precum și simptome gastrointestinale.

În unele cazuri, infecția poate evolua fără simptome evidente, însă persoanele afectate pot transmite în continuare virusul.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie, NHS, precizează că simptomele posibile ale COVID-19 includ apariția unei temperaturi ridicate sau a frisoanelor, manifestate prin senzația de căldură la nivelul pieptului sau spatelui. De asemenea, este menționată apariția unei tuse noi și persistente, definită prin episoade repetate de tuse într-un interval scurt de timp sau mai multe episoade într-o zi.

Lista include și pierderea sau modificarea simțului mirosului ori gustului, dificultăți de respirație, stare de oboseală accentuată, dureri musculare, dureri de cap, dureri în gât, precum și congestie sau secreții nazale, relatează express.co.uk.

Virusul SARS-CoV-2 continuă să evolueze prin apariția de noi mutații, iar autoritățile sanitare monitorizează permanent aceste schimbări pentru a evalua impactul asupra transmiterii și severității bolii, precum și asupra eficienței măsurilor de protecție existente.