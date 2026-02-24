Cum să te îmbraci de Dragobete. Ghid de stil și culori conform tradiției românești

Dragobete, sărbătoarea iubirii la români, celebrată pe 24 februarie, oferă o ocazie specială de a te exprima prin stilul vestimentar, potrivit tradiției românești. Spre deosebire de Valentine’s Day, Dragobetele are rădăcini tradiționale adânci și este asociat cu primăvara, florile, culorile vii și întâlnirile romantice.

Alegerea unei ținute potrivite poate transforma această zi într-o experiență memorabilă, fie că mergi la o cină romantică, un brunch sau un eveniment cultural alături de persoana iubită.

Roșul rămâne clasicul simbol al iubirii și pasiunii, însă nu este singura alegere. Tonurile calde – roz, corai, portocaliu, crem – transmit energie, optimism și bucuria întâlnirii. Accentele de roșu, fie că este vorba de o eșarfă, un ruj sau un accesoriu discret, pot marca subtil spiritul sărbătorii.

Pentru întâlnirile de zi sau plimbările romantice, confortul și rafinamentul pot fi combinate cu succes:

Femei: rochie lejeră din mătase sau in, botine cu toc mediu și un palton elegant.

Bărbați: cămașă simplă, pulover subțire, jachetă de stofă și pantaloni chino sau blugi eleganți.

Această combinație funcționează ideal pentru o plimbare în oraș, o vizită la cafenea sau un brunch romantic, menținând o notă sofisticată fără a sacrifica confortul.

Întregirea ținutei cu elemente inspirate de portul popular adaugă originalitate și respectă tradiția: broșe cu motive populare, eșarfe cu flori sau mici broderii pe bluze sau cămăși. Aceste detalii conferă autenticitate și un stil personalizat, evidențiind atenția la detalii.

Fiind sfârșit de februarie, temperaturile pot fi scăzute. Stratificarea este cheia pentru a combina stilul cu funcționalitatea. Pulovere groase, paltoane lungi, fulare și căciuli elegante te protejează de frig și adaugă un plus de stil.

Pentru femei, o geacă de piele sau un palton de lână peste rochie poate crea un contrast elegant.

Pentru bărbați, jachetele din lână sau trench-urile sunt soluții ideale pentru un look sofisticat și practic.

Pantofii, gențile, bijuteriile și machiajul sunt elemente cheie. Accesoriile transmit rafinament și atenție la detalii, completând look-ul fără a-l încărca. Designerii recomandă:

Femei: ruj roșu, cercei eleganți, geantă compactă.

Bărbați: ceas, curea din piele, pantofi îngrijiți.

Machiajul și părul completează ținuta de Dragobete:

Rujul intens sau nuanțele calde pentru obraji, eyeliner discret și gene bine definite transformă orice look.

Coafura poate fi lăsată liberă, ondulată sau prinsă într-un coc elegant – important este să se potrivească contextului și ținutei.

Exemple concrete de outfit-uri pentru Dragobete:

Look 1 – Cină romantică: rochie midi roșie + palton crem + botine bej + geantă mică + ruj roșu.

Look 2 – Brunch sau plimbare: pulover corai + pantaloni eleganți + jachetă gri + pantofi confortabili.

Look 3 – Eveniment cultural: cămașă albă cu broderie discretă + fustă în A + palton lung + pantofi eleganți + cercei statement.

Prin aceste combinații, ținutele reflectă spiritul Dragobetelui – tradiție, culoare, confort și eleganță – oferind libertate de exprimare și adaptabilitate pentru orice întâlnire romantică sau eveniment tematic alături de persoana iubită.