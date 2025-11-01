Cum s-a transformat dragostea în business. Industria de dating online în România

Aplicațiile de dating au devenit o industrie de miliarde, iar România e o piață activă. Tinder, Bumble și Badoo câștigă mii de dolari săptămânal din utilizatori locali, într-o economie în care dragostea s-a transformat în produs digital.

Dragostea nu mai e doar sentiment, e model economic. Industria globală de dating online a generat peste 6,1 miliarde de dolari în 2024, potrivit Statista, iar Tinder singură a raportat venituri de 1,96 miliarde de dolari într-un singur an.

România face parte din această piață globală, unde aplicațiile transformă singurătatea și dorința de validare în abonamente premium și funcții digitale. Modelul de business e simplu: atenția devine monedă, iar algoritmul e intermediarul modern al iubirii.

Potrivit platformei AppMagic, Tinder rămâne aplicația de dating cu cele mai mari încasări din România, urmată de Bumble și Badoo.

În anumite săptămâni, Tinder a depășit 60.000 de dolari venituri săptămânale doar din România, iar numărul de utilizatori activi depășește 100.000. Bumble înregistrează, de asemenea, zeci de mii de utilizatori români care plătesc funcții suplimentare.

Raportările indică o schimbare clară: românii nu mai sunt doar consumatori pasivi ai aplicațiilor gratuite. Sunt clienți dispuși să investească în vizibilitate digitală — un „boost” la profil, un „rewind” la un match pierdut sau posibilitatea de a scrie fără o potrivire reciprocă.

Tinder continuă să domine industria globală cu peste 75 de milioane de utilizatori activi lunar și 9,6 milioane de abonați plătitori, conform Statista. În România, aplicația e omniprezentă în marile orașe: București, Cluj, Iași, Timișoara.

Bumble, fondată de Whitney Wolfe Herd, a fost creată ca „prima aplicație feministă de dating”. Wolfe Herd a explicat pentru BBC News că ideea era „să inverseze regulile nescrise” și „să ofere femeilor controlul în inițierea unei conversații”.

Totuși, în 2024, compania a recunoscut că „presiunea de a scrie prima a devenit obositoare pentru unele femei”, după cum a declarat CEO-ul Lidiane Jones pentru The Verge. Noul plan al companiei include „mesaje presetate” și relaxarea regulii inițiale, pentru „a face experiența mai echilibrată”.

Badoo rămâne o aplicație populară în Europa de Est, axată pe volum și interacțiune rapidă, în timp ce Grindr, destinată comunității LGBTQ+, este una dintre cele mai profitabile platforme de pe piața românească, conform AppMagic.

Departe de a fi învechite, agențiile matrimoniale clasice și-au păstrat publicul. În România, ele se adresează mai ales persoanelor peste 40 de ani, divorțate sau văduve, care preferă interacțiunea directă.

„Suntem foarte selectivi și organizăm întâlniri doar pentru persoanele care prezintă interes real reciproc”, se arată pe site-ul agenției Perfect Dating, una dintre cele mai vechi din București (perfect-dating.ro).

În contrast cu aplicațiile, aceste agenții vând siguranță și discreție, nu spontaneitate. Clienții caută stabilitate, nu un „swipe”.

Modelul economic al aplicațiilor este bazat pe freemium: acces gratuit, dar funcții esențiale blocate în spatele unui abonament.

Vrei să vezi cine te-a plăcut deja? Plătești. Vrei să îți crești vizibilitatea în „Top Picks”? Plătești. Vrei să depășești limita zilnică de potriviri? Plătești.

În România, aceste microtranzacții generează mii de dolari zilnic, potrivit datelor de pe AppMagic și Data.ai.

În esență, utilizatorul nu cumpără conversații, ci șanse. Un algoritm decide cât de repede ajunge cineva în fața altcuiva.

În 2023, Tinder a publicat o campanie globală intitulată “It Starts With a Swipe”, promovând povești reale ale cuplurilor care s-au cunoscut prin aplicație. Printre ele se numără și români care s-au căsătorit după o potrivire online.

Totuși, nu toate finalurile sunt fericite. Poliția Română a avertizat, într-o campanie comună cu Europol din 2024, asupra creșterii numărului de escrocherii sentimentale comise pe platforme de dating.

„Escrocii investesc luni întregi în a construi o relație fictivă, iar apoi cer bani sub pretextul unei urgențe medicale sau al unui zbor spre România”, a declarat comisarul-șef Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IGPR, într-un interviu pentru Adevărul în 2024.

Specialiștii în tehnologie văd trei direcții majore pentru piața de dating online: