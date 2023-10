Aplicațiile de dating și-au pierdut popularitatea. Tinerii fug de relații

Tinerii născuți după 1996 preferă să nu mai stea pe aplicațiile de dating și să își aleagă partenerii din cercurile lor de prieteni. Cei din generația Z consideră că sunt șanse mici să își găsească iubirea online. Ei au mai spus că nu au încredere în persoanele pe care le cunosc pe Internet.

„Eu nu am încredere în persoanele cu care vorbesc pe aplicațiile astea de dating, cred foarte mult în chestia asta de cât fishing și pur și simplu nu îmi inspiră încredere să ies la date”, spune o tânără. „Nu am considerat că dragostea ar trebui să apară online, ar trebui să fie ceva face to face și să simți atracția partener, partener”, a spus un băiat.

Aplicațiile de dating nu mai au succes

Aplicațiile de dating Tinder, Badoo și Bumble și-au pierdut mulți utilizatori în ultima perioadă. Un reprezentant al platformelor de întâlnit a declarat că tinerii consideră că aceste aplicații nu mai sunt la modă și că își închid conturile.

„Tinerii din ziua de astăzi percep foarte mult aplicațiile de dating fiind o aplicație pentru persoanele în vârstă, nefiind cool, nefiind o chestie la modă”, a declarat Flori Dragomir, reprezentant platformă întâlniri.

Tinerii nu mai vor relații

Generația Z se implică tot mai greu într-o relație, consideră psihologii. Aceștia au mai declarat că tinerii nu își doresc o relație serioasă și că nu văd rostul aplicațiilor de dating. Adolescenții au alte preocupări și preferă distracția.

„Generațiile de astăzi sunt generații care s-au jucat jocuri pe calculator. Și, atunci, aceasta nevoie de comportament sexual fizic sau comportament social de împerechere socială, ei nu-l mai au. De aceea aceste platforme și-au piedut din polularitate și și-au pierdut și utilitatea”, a spus Iolana Crețescu, psiholog.

Psihologii au constatat că cele mai multe persoane care folosesc aceste aplicații au peste 35 de ani. Ele încearcă să își găsească dragostea și se bazează comunicarea online, potrivit știrileprotv.